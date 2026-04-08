La muerte de un familiar suele desatar tensiones latentes, y pocas preguntas generan más conflicto que esta: ¿tiene más derechos sobre la herencia el hijo que cuidó a sus padres? Quien asumió los gastos médicos, el predial o la manutención cotidiana suele dar por sentado que eso se reflejará en el reparto. El Código Civil Federal es claro al considerar que si no existe testamento, todos los hijos heredan en partes iguales, sin importar quién asumió el cuidado o solventó los gastos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado este principio en reiteradas ocasiones, considerándolo un criterio rector tanto en la legislación federal como en los códigos civiles estatales. La ley mexicana no reconoce ningún beneficio automático para el hijo que cuidó a sus padres. El testador puede distribuir sus bienes con libertad, pero no existe obligación legal de dejar una parte mayor a quien pagó medicamentos o cubrió otros gastos. Lo que antes era una costumbre arraigada hoy es considerado una cuestión de gratitud, no un derecho. Los gastos comprobables sí pueden reclamarse como deudas a la herencia dentro del proceso de sucesión. Esto no modifica la proporción que le corresponde a cada heredero, pero permite recuperar lo erogado si existe documentación que lo respalde. El único camino legal para que el hijo cuidador reciba más es que los padres lo hayan estipulado en un testamento válido o acuerdo formal firmado en vida. El problema es que esto ocurre en muy pocos casos: un estudio de la UNAM revela que apenas 8% de los adultos mayores en México formaliza un testamento, y menos del 1% deja instrucciones específicas sobre la propiedad principal. Este vacío ha disparado los conflictos familiares y las consultas en despachos jurídicos, donde el reclamo del hijo cuidador no tiene respaldo sin prueba documental. Redactar un testamento es la única vía para que la voluntad de los padres se respete y evitar disputas prolongadas. Por último, vale subrayar un punto que suele pasarse por alto: cuidar a los padres no es un mérito exclusivo, sino una obligación legal compartida entre todos los hijos. El Código Civil Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establecen que todos los hijos deben proporcionar alimentos, vivienda y atención médica a sus padres cuando estos no puedan valerse por sí mismos, según sus posibilidades económicas.