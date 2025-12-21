El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación una de las noticias más esperadas por el sector laboral de México.

Aquellos ciudadanos que recientemente hayan conseguido una vacante de trabajo y cuenten con un salario inferior a los 17,000 pesos, tendrán la posibilidad de iniciar las gestiones para obtener su vivienda.

Será a través del programa Viviendas para el Bienestar, una iniciativa que busca cumplirle el sueño de la casa propia a los sectores de la población más vulnerables. Checa todos los detalles y cuáles son los requisitos necesarios.

¿Quiénes pueden participar de Viviendas para el Bienestar?

El INFONAVIT integra la lista de organismos gubernamentales de México que tienen como propósito asistir a los sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

A través del programa Viviendas para el Bienestar, la entidad permite el acceso a una casa adecuada a las familias mexicanas que cumplan con todos los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos?

Para ser considerado elegible en el otorgamiento de un financiamiento para comprar una vivienda, sólo se necesita:

Con esta iniciativa, el organismo mexicano busca disminuir el rezago y la necesidad de vivienda mediante la construcción, mejoramiento, y financiamiento, priorizando a sectores de la población que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

Contar con al menos 6 meses de antigüedad laboral.

Ganar entre 8 mil 400 y 16 mil 900 pesos al mes. ​

No tener otro crédito con el INFONAVIT. ​



Regístrate aquí:… pic.twitter.com/6jZHZidUTI — Infonavit (@Infonavit) December 18, 2025

Otras estrategias de financiamiento: ¿cómo obtener un crédito INFONAVIT?

La normativa con la cual el INFONAVIT se rige para lanzar un gran número de propuestas de financiamiento, estipula seguir con una serie de requisitos.

Las reglas no solo contemplan la ubicación o el tamaño del inmueble, sino también su proximidad con servicios esenciales. Es decir, el entorno es tan importante como la vivienda misma, y cumplir con estos requisitos puede marcar la diferencia entre una aprobación y un rechazo.

En primer lugar, la vivienda debe encontrarse a una distancia máxima de dos kilómetros de escuelas primarias, centros de abasto, vías principales y espacios recreativos. En el caso de las secundarias y centros de salud, el rango puede extenderse hasta dos kilómetros y medio.

En segundo lugar, deben tener en cuenta que los traslados hacia escuelas, zonas laborales y puntos de interés no deben superar 30 minutos caminando, 20 minutos en bicicleta o 45 en transporte público.

A estos requisitos indispensables se les suman los de agua, luz, drenaje y buena conectividad con transporte público. Estos elementos son fundamentales para que el crédito sea aprobado, ya que el Infonavit prioriza viviendas ubicadas en zonas con infraestructura sólida y servicios garantizados.