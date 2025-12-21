Las vísperas de las fiestas decembrinas transcurren con diversas planificaciones para los habitantes de México, no sólo en lo que concierne a las celebraciones que se realizarán en Navidad, sino también a los distintos trámites que buscarán llevar a cabo antes del feriado.

Cabe recordar que el próximo 25 de diciembre será descanso obligatorio a nivel nacional, según contempla la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que un gran número de gestiones quedarán pausadas y distintas entidades, como los bancos, cerrarán sus puertas durante 24 horas.

En lo que respecta a este último sector, todas las sucursales bancarias no brindarán atención al público, a excepción de una institución particular que permanecerá abierta durante esta fecha.

¿Cuáles son los bancos que permanecerán abiertos el próximo 25 de diciembre? (Foto: Archivo).

¿Qué banco permanecerá abierto durante el 25 de diciembre?

A pesar de que los bancos en México cierran sus puertas en todo el país durante esta fecha por tratarse de un feriado nacional, existe una institución financiera que permanece abierta todo el año.

La entidad que brindará atención al público el próximo 25 de diciembre será Banco Azteca, la cual tiene la particularidad a diferencia de otras entidades de permanecer abierto los 365 días del año, incluyendo feriados, días festivos y fines de semana.

¿Qué tipo de gestiones se podrán realizar en el Banco Azteca?

Cabe destacar que en las jornadas que la LFT contempla como descansos obligatorios, los trámites que quedan suspendidos son aquellos vinculados a depósitos de dinero por parte de la entidad, atención al público por ventanilla, entre otras.

Sin embargo, en el Banco Azteca, estas gestiones se encuentran vigentes incluso en los días considerados como festivos o feriados nacionales.

El horario de atención de las sucursales de Banco Azteca es de 9:00 h. a 21:00 h. En la lista de operaciones que se permiten realizar, se destacan: