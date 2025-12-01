Con este cambio, los pensionados que cumplan con los requisitos solicitados podrán reclamar su dinero de manera rápida y con un trámite más sencillo. Checa todos los detalles.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit anunciaron un nuevo beneficio dirigido exclusivamente a pensionados que cotizaron bajo la Ley 73, una medida que busca aliviar la situación económica de miles de adultos mayores en todo el país.

La iniciativa permitirá que este grupo reciba el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda , un recurso que muchos no habían podido recuperar pese a años de aportaciones laborales.

El programa llega en un momento clave, especialmente para quienes nunca solicitaron un crédito Infonavit y mantienen saldo intacto en su cuenta. Con este cambio, los pensionados que cumplan con los requisitos solicitados podrán reclamar su dinero de manera rápida y con un trámite más sencillo. Checa todos los detalles.

¿Quiénes podrán recibir el nuevo beneficio del IMSS e Infonavit?

El beneficio está dirigido a quienes se pensionen bajo la Ley 73, es decir, quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y cumplen con los requisitos correspondientes del régimen de pensiones del IMSS.

Con este cambio, los pensionados que cumplan con los requisitos solicitados podrán reclamar su dinero de manera rápida y con un trámite más sencillo. Checa todos los detalles.

En particular, aplica para los asegurados que nunca solicitaron un crédito de vivienda a su nombre, de modo que las aportaciones patronales que se hicieron al Infonavit se conservaron intactas en la Subcuenta de Vivienda.

Asimismo, este beneficio no está disponible para quienes pertenecen al régimen más reciente (Ley 97), cuyo ahorro habitacional se transfiere a la Afore en lugar de quedar disponible como efectivo

Requisitos para solicitar el beneficio Subcuenta de Vivienda

Haber cotizado al IMSS antes del 1 de julio de 1997 (régimen Ley 73).

Estar pensionado por el IMSS o contar con una resolución de pensión o negativa de pensión.

No haber utilizado jamás un crédito Infonavit a tu nombre.

Tener tu Número de Seguridad Social (NSS) y datos personales actualizados.

Contar con una CLABE bancaria a tu nombre para recibir el depósito.

Tener e.firma (firma electrónica) vigente del SAT si harás el trámite en línea.

Estar registrado en Mi Cuenta Infonavit.

Paso a paso para solicitar la devolución del ahorro de vivienda