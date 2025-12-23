En esta noticia Horarios del transporte público en CDMX el 24 y 25 de diciembre

Con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, el Gobierno de la Ciudad de México difundió los horarios especiales de operación del transporte público para el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre.

El ajuste en los horarios todos los servicios de transporte público de la CDMX contempla cierres anticipados, arranques tardíos y, en algunos casos, jornadas extendidas para garantizar la movilidad de quienes trabajan o se trasladan durante las fiestas.

El esquema especial alcanza a todos los sistemas que integran la Red de Movilidad Integrada, MI, desde Metro y Metrobús hasta Ecobici y Ecoparq. La autoridad capitalina recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y tomar en cuenta que algunos servicios no operarán con normalidad el 25 de diciembre.

Durante ambos días, cada sistema tendrá un esquema específico de funcionamiento:

Metro

Miércoles 24: 05:00 a 23:00 horas Jueves 25: 07:00 a 00:00 horas

Metrobús

Miércoles 24: 04:30 a 21:00 horas Jueves 25: 05:00 a 00:00 horas

RTP

Miércoles 24: 05:00 a 00:00 horas Jueves 25: 07:00 a 00:00 horas

Trolebús

Miércoles 24: 05:00 a 22:00 horas Jueves 25: 06:00 a 23:30 horas

Cablebús

Miércoles 24: 05:00 a 22:00 horas Jueves 25: 07:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

Miércoles 24: 05:00 a 22:30 horas Jueves 25: 07:00 a 23:30 horas

Ecobici

Miércoles 24: 05:00 a 00:30 horas Jueves 25: 05:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos

Miércoles 24: 07:00 a 00:00 horas Jueves 25: 07:00 a 00:00 horas

Ecoparq

Miércoles 24: operación habitual Jueves 25: no opera (no es necesario realizar pago)

Módulos de control vehicular y licencias de la Semovi

Miércoles 24: 08:00 a 14:00 horas Jueves 25: sin operación



Como información adicional, la Secretaría de Movilidad informó que el 25 de diciembre se permitirá el ingreso con bicicleta al Metro y al Tren Ligero, mientras que el Cablebús lo autoriza durante todo el año.

En Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicletas estará sujeto a la disponibilidad de espacio. Las autoridades reiteraron el llamado a verificar horarios antes de salir y a considerar alternativas ante posibles ajustes por alta demanda.