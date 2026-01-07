Se despide la panadería más famosa de la capital: cierra sus puertas para siempre y despiden a más de 50 trabajadores.

Los clientes bancarios en México deberán prepararse para un fin de semana largo sin atención presencial en sucursales.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó que las instituciones financieras del país suspenderán sus operaciones durante tres jornadas consecutivas a inicios de febrero, coincidiendo con un día festivo oficial del sector.

Aunque se trata de un cierre programado y no representa ninguna emergencia, es fundamental conocer los detalles para evitar contratiempos en la gestión de tus recursos durante esos días.

Del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero, las ventanillas bancarias permanecerán cerradas por el feriado oficial, retomando la atención el martes 3. Fuente: Shutterstock.

¿Por qué cerrarán los bancos durante tres días seguidos?

Los bancos de México experimentaran una pausa extendida que abarcará desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero de 2026. Esta suspensión combina el descanso regular de fin de semana con un día feriado oficial que conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada cada 5 de febrero.

Durante estas fechas, las sucursales bancarias permanecerán con las puertas cerradas y no habrá personal disponible para realizar trámites presenciales. El calendario oficial del organismo regulador establece que la normalidad regresará el martes 3 de febrero, cuando todas las entidades financieras retomarán sus horarios habituales de atención al público.

Retiros, consultas y depósitos seguirán activos en los cajeros automáticos, mientras que Banco Azteca permanecerá abierto durante todo el fin de semana largo. Fuente: Shutterstock.

Servicios bancarios que no estarán disponibles en febrero

La suspensión temporal afectará principalmente las operaciones que requieren atención directa en ventanilla . Los clientes no podrán realizar apertura de cuentas, solicitudes de crédito, aclaraciones presenciales, trámites de tarjetas, actualización de datos personales o cualquier gestión que necesite la intervención de un ejecutivo bancario.

Las transferencias interbancarias realizadas durante el fin de semana largo podrían experimentar demoras en su procesamiento. Si realizas alguna operación entre diferentes instituciones financieras durante estos días, es probable que el movimiento quede reflejado hasta el siguiente día hábil, es decir, el martes 3 de febrero cuando se reanuden las actividades normales.

Los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad

A pesar del cierre de sucursales, existe una buena noticia para quienes necesiten efectivo durante esos días: los cajeros automáticos mantendrán su operación regular las 24 horas. Podrás realizar retiros de dinero, consultas de saldo y depósitos en los ATMs sin ninguna restricción durante el sábado 31 de enero, domingo 1 y lunes 2 de febrero.

Vale la pena mencionar que Banco Azteca representa una excepción en este panorama, ya que esta institución financiera mantiene sus puertas abiertas los 365 días del año.