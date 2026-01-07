México debate la incorporación de un nuevo feriado en la LFT

En la actualidad, el Congreso se encuentra debatiendo la posibilidad de incorporar un feriado obligatorio en el calendario oficial de la Ley Federal del Trabajo (LFT). En esta línea, se podría confirmar un megapuente de hasta cinco días en mayo, particularmente para los estudiantes de educación básica.

La combinación entre el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y una iniciativa legislativa que aún está en discusión abre la posibilidad de que haya un fin de semana extra largo en mayo.

El Congreso de México debate un nuevo feriado escolar en mayo de 2026

Conoce los detalles de esta iniciativa que podría beneficiar a estudiantes y, eventualmente, trabajadores, para que puedan disfrutar de este descanso extendido.

Feriados para estudiantes de México

El calendario escolar ya contempla varias jornadas sin clases durante mayo, pero la primera semana resulta decisiva para dar un megapuente:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Es un feriado oficial establecido tanto en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como en el calendario de la SEP, por lo que se considera descanso obligatorio.

Sábado 2 y domingo 3 de mayo: fin de semana.

Lunes 4 de mayo: Aparece en el calendario de la SEP como jornada “conmemorativa o de reflexión”. De manera oficial, sí hay clases.

Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla. La SEP lo marca como día de suspensión obligatoria de labores docentes.

Con esto, el descanso del 1 al 3 de mayo está asegurado . La incógnita gira en torno al lunes 4. Si bien se trata de un día lectivo, algunos planteles podrían decidir no tener actividades, lo que permitiría disfrutar del fin de semana con el festivo del 5 de mayo y formar así el esperado megapuente de cinco días. No obstante, esta decisión dependería de cada escuela y no aplicaría de forma general.

¿Qué se sabe sobre el posible feriado del 5 de mayo?

La posibilidad de ampliar el descanso no se limita al ámbito escolar. En la Cámara de Diputados se encuentra en análisis una propuesta presentada por el legislador Carlos Mier Bañuelos, de Morena, que plantea incorporar el 5 de mayo como día de descanso obligatorio en la LFT.

La iniciativa propone que el primer lunes de mayo sea feriado para conmemorar la Batalla de Puebla, destacando su relevancia histórica y su reconocimiento a nivel internacional. De aprobarse antes de mayo de 2026, el lunes 4 de mayo se convertiría en día oficial de descanso para los trabajadores, asegurando un puente de cuatro días, del 1 al 4 de mayo, para gran parte de la población.

Feriados puentes confirmados por al SEP

Mientras se define si mayo traerá o no un megapuente, el calendario escolar 2025-2026 ya garantiza otros fines de semana largos para los estudiantes:

Enero/febrero: Puente de cuatro días, del viernes 30 de enero (por Consejo Técnico) al lunes 2 de febrero (festivo).

Marzo: Puente de tres días, del sábado 14 al lunes 16 de marzo, con motivo del Natalicio de Benito Juárez.

Ante cualquier duda, se sugiere ingresar al sitio web oficial del SEP. Allí, las autoridades publican novedades respecto a los días de descanso.