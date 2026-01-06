A partir del 1 de enero de 2026, miles de usuarios en México podrían enfrentar restricciones en sus transferencias electrónicas si no configuraron el Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Aunque desde octubre pasado los bancos habilitaron las opciones para que cada cliente establezca su límite mensual de transferencias, muchas personas aún no completaron este trámite. Las autoridades advierten que quienes no lo hagan verán sus operaciones detenidas o requerirán validaciones adicionales para completar cualquier transacción que supere el monto configurado automáticamente por el sistema.

Bancos advierten: transferencias podrían ser bloqueadas a partir del 1 de enero si no se realiza este trámite (foto: archivo).

¿Qué es el MTU y cómo puede interrumpir tus transferencias?

El Monto Transaccional del Usuario es un límite personalizado que cada cliente debe establecer en su banca digital, indicando la cantidad máxima de dinero que podrá transferir mensualmente a través de aplicaciones móviles, banca en línea o teléfono . Esta iniciativa tiene como objetivo principal combatir el fraude electrónico, permitiendo que cada usuario tenga control total sobre sus movimientos financieros.

A partir del próximo año, cualquier operación que rebase el límite configurado será automáticamente detenida o requerirá una validación extra mediante código dinámico, llamada telefónica o token digital. Es importante aclarar que no se trata de un bloqueo impuesto por los bancos, sino de un límite que los propios usuarios deben definir según sus necesidades de transferencia.

Guía para configurar tu MTU a tiempo

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha compartido un proceso sencillo para quienes se preguntan cómo establecer el MTU. Los usuarios deben acceder a su aplicación bancaria, localizar el menú de opciones o configuración de cuenta y ajustar el monto mensual deseado.

Este trámite toma apenas segundos y puede modificarse cuantas veces sea necesario sin costos adicionales. Para aquellos que prefieren la atención personalizada, también es posible realizar el ajuste directamente en sucursal. La ventaja de configurarlo de manera autónoma es que el usuario establece un límite acorde a sus hábitos financieros reales, evitando sorpresas desagradables al momento de realizar una transferencia significativa.

Repercusiones de no fijar límites a tiempo

Si un usuario no configura su MTU antes del 1 de enero de 2026, el banco lo establecerá automáticamente con base en dos criterios: el historial de operaciones del cliente y los perfiles similares de otros usuarios.

Esto significa que el límite impuesto podría no ajustarse a las necesidades reales de transferencia de la persona, causando interrupciones inesperadas en momentos críticos. Además, es fundamental recordar que esta medida únicamente afecta las transferencias electrónicas y la administración digital de fondos; no tiene impacto en pagos realizados en ventanilla bancaria ni en compras directas con tarjeta en establecimientos. Tampoco aplica para las cuentas de nivel 1, que ya tienen operaciones limitadas.