Diciembre, para mucho, es el mes más corto si se trata de tiempo para realizar trámites bancarios. En ese sentido, el banco BBVA en México ofrece atención presencial los fines de semana para que sus clientes puedan acercarse a las ventanillas y atención al cliente para realizar trámites de todo tipo

El banco BBVA tiene la opción de atención los sábados en un horario de 09:00 a 14:30 horas. Si tienes pendiente realizar trámites bancarios de forma presencial como lo son apertura y cierre de cuenta, gestión de préstamos y créditos, depósitos y retiros de alto valor o transacciones especiales, contratación de productos y servicios adicionales, actualización de datos personales y documentación, toma nota de qué sucursales del BBVA te atienden los sábados.

Félix Cuevas : Félix Cuevas 206, Col. del Valle Sur, Benito Juárez, 03100

Gran Sur : Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, 04700

Metrópoli Patriotismo : Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800

Miramontes Zapamundi : Canal de Miramontes 2600, Los Cipreses, Coyoacán, 04830

Nueva Santa María : Av. Plan de San Luis 491, Azcapotzalco, 02800

Parque Delta : Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez, 03020

Patio Santa Fe : Prol. Paseo de la Reforma 400, Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219

Perisur : Anillo Periférico Sur 4690, Coyoacán, 04530

Plaza Leones : Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón, 01710

Plaza Observatorio : Av. Observatorio 457, Álvaro Obregón, 01120

Plaza Universidad : Av. Universidad 1000, Sta. Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310

San Jerónimo : Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 10200

San Juan de Aragón : Av. José Loreto Fabela 55, Gustavo A. Madero, 07920

Toreo : Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx. 53390

World Trade Center : Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810

Los clientes de BBVA México que tienen acceso a estas oficinas, ya sea por cercanía o porque sus productos están asignados a estas sucursales bancarias, podrán realizar también:

Retiro en efectivo

Pago TDC

Pagos de servicios

Depósitos

Contrataciones

Cuentas express

Traspasos

El banco BBVA dispone de la siguiente liga para que consultes tu sucursal con los horarios de atención de lunes a viernes y sábados, contando con la posibilidad de validar los tipos de servicios que allí se pueden gestionar.