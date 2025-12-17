En esta noticia
Diciembre, para mucho, es el mes más corto si se trata de tiempo para realizar trámites bancarios. En ese sentido, el banco BBVA en México ofrece atención presencial los fines de semana para que sus clientes puedan acercarse a las ventanillas y atención al cliente para realizar trámites de todo tipo
El banco BBVA tiene la opción de atención los sábados en un horario de 09:00 a 14:30 horas. Si tienes pendiente realizar trámites bancarios de forma presencial como lo son apertura y cierre de cuenta, gestión de préstamos y créditos, depósitos y retiros de alto valor o transacciones especiales, contratación de productos y servicios adicionales, actualización de datos personales y documentación, toma nota de qué sucursales del BBVA te atienden los sábados.
Sucursales del BBVA con atención al cliente presencial
- Félix Cuevas : Félix Cuevas 206, Col. del Valle Sur, Benito Juárez, 03100
- Gran Sur : Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, 04700
- Metrópoli Patriotismo : Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800
- Miramontes Zapamundi : Canal de Miramontes 2600, Los Cipreses, Coyoacán, 04830
- Nueva Santa María : Av. Plan de San Luis 491, Azcapotzalco, 02800
- Parque Delta : Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez, 03020
- Patio Santa Fe : Prol. Paseo de la Reforma 400, Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219
- Perisur : Anillo Periférico Sur 4690, Coyoacán, 04530
- Plaza Leones : Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón, 01710
- Plaza Observatorio : Av. Observatorio 457, Álvaro Obregón, 01120
- Plaza Universidad : Av. Universidad 1000, Sta. Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310
- San Jerónimo : Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 10200
- San Juan de Aragón : Av. José Loreto Fabela 55, Gustavo A. Madero, 07920
- Toreo : Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx. 53390
- World Trade Center : Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810
Los clientes de BBVA México que tienen acceso a estas oficinas, ya sea por cercanía o porque sus productos están asignados a estas sucursales bancarias, podrán realizar también:
- Retiro en efectivo
- Pago TDC
- Pagos de servicios
- Depósitos
- Contrataciones
- Cuentas express
- Traspasos
El banco BBVA dispone de la siguiente liga para que consultes tu sucursal con los horarios de atención de lunes a viernes y sábados, contando con la posibilidad de validar los tipos de servicios que allí se pueden gestionar.