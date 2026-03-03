México se prepara para reforzar sus capacidades operativas en el mar con un nuevo llamado a la ciudadanía. El Sector Naval de Cozumel lanzó una convocatoria abierta para mujeres y hombres interesados en integrarse a sus filas, como parte de un proceso de contratación que busca fortalecer distintas áreas estratégicas dentro de la Secretaría de Marina, SEMAR. “Abrimos contrataciones en el Sector Naval de Cozumel. Este es tu momento de servir a la Patria con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo”, informó la Marina en su comunicación de convocatoria nacional. La invitación de la Marina mexicana está dirigida a perfiles profesionales, técnicos y de oficios diversos, quienes podrán incorporarse a labores tanto operativas como administrativas y de apoyo. De acuerdo con la información difundida, los trámites son personales, presenciales y gratuitos, y no se realizan a través de gestores o intermediarios. Las personas interesadas deberán presentarse en las oficinas de reclutamiento ubicadas en Rafael E. Melgar, Colonia Centro, C.P. 77600, en Cozumel, Quintana Roo, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. La convocatoria contempla la contratación en los siguientes servicios y especialidades: Con esta convocatoria, la Secretaría de Marina busca fortalecer su estructura operativa y de apoyo en la región, invitando a la población a sumarse bajo los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, en un momento en que el país apuesta por robustecer sus instituciones de defensa y servicio. Por otro lado, la Guardia Nacional también dio a conocer su interés en reclutar nuevas personas: “La Guardia Nacional se integra con mujeres y hombres que tienen la convicción de servir a México, con lealtad, honor y profesionalismo. Gracias Héroes Mexicanos”.