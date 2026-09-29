La modernización de la carretera Ciudad Valles-Tampico arrancará en octubre con una inversión superior a los 9 mil millones de pesos.

Uno de los proyectos de infraestructura más esperados en el centro-norte del país está por arrancar. A partir del mes de octubre, la carretera Ciudad Valles-Tampico iniciará su importante proceso de renovación y modernización. Esta moderna vía federal de cuatro carriles impulsada por el Gobierno Federal conectará de manera estratégica a tres estados fundamentales: San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.

Con una longitud proyectada de 68 kilómetros y una inversión histórica superior a los 9 mil millones de pesos, la obra busca transformar la movilidad regional, agilizar el traslado de mercancías y potenciar el desarrollo económico de la Huasteca y la zona costera del Golfo.

¿De dónde surge este proyecto y cuáles son los comunicados oficiales?

La confirmación oficial de esta magna obra se dio a conocer a través de las fuentes gubernamentales pertinentes. Según los informes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por su titular Jesús Antonio Esteva Medina, este tramo forma parte de los “caminos prioritarios” de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Adicionalmente, el proyecto se encuentra respaldado en los registros del programa de infraestructura nacional 2025-2030 y en documentos oficiales presentados ante el Congreso de la Unión, consolidándose además en plataformas institucionales de seguimiento de inversión como Proyectos México.

El proyecto federal forma parte del corredor Pachuca-Tampico, buscando agilizar el transporte y el comercio en la región de la Huasteca. Gobierno de México

¿Cómo será la nueva estructura y qué municipios beneficiará?

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la SICT, la modernización de la vía contempla especificaciones de primer nivel para garantizar la seguridad vial:

Diseño y extensión : un eje moderno de cuatro carriles (A4) a lo largo de 68 kilómetros de trayecto.

Inversión autorizada : se destinarán 9 mil 582 millones de pesos para su ejecución total.

Puntos de conexión clave: el trazo incluirá zonas fundamentales de los tres estados, cruzando por localidades como Tamuín y Ébano (San Luis Potosí), así como La Cortadura y Tampico (Tamaulipas/Veracruz).

La última pieza para terminar el corredor Pachuca-Tampico

Esta intervención no es un esfuerzo aislado; la renovación de la carretera Ciudad Valles-Tampico constituye la última pieza pendiente dentro del gran corredor carretero que va de Pachuca a Tampico.

Esta macroobra inició su planeación en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se concretará finalmente con el actual mandato federal.

Junto con otros tramos en desarrollo como Real del Monte-Huasca y Huejutla-Tamazunchale, este corredor busca interconectar de forma eficiente los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.

Los beneficios de la nueva obra para la región este y centro-norte del país

Con el banderazo de salida programado para el mes de octubre, se espera la movilización de maquinaria pesada y la implementación de operativos viales informativos para los automovilistas que transitan habitualmente por esta zona del país.

Las autoridades federales han enfatizado que la obra cumplirá con los estándares modernos de ingeniería para reducir drásticamente los tiempos de traslado, disminuir la incidencia de accidentes viales y reactivar el intercambio turístico y comercial entre la Huasteca Potosina y el puerto de Tampico.