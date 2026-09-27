Hallaron un importante yacimiento de metales preciosos en Miguel de Allende: “Uno de los descubrimientos de oro y plata más importantes del mundo”

En esta noticia Hallazgo de metales preciosos en Miguel de Allende

Un nuevo resultado de exploración minera volvió a poner a Guanajuato en el foco de la industria, luego de que la empresa minera Sinda reportara una elevada concentración de oro y plata en su proyecto El Caracol, ubicado en el municipio de San Miguel de Allende.

Sinda reportó nuevos resultados de exploración en Caracol, una de las áreas que forman parte de su Proyecto de Plata y Oro en Guanajuato, México. La perforación realizada en la zona arrojó la intersección de mayor ley registrada hasta ahora por la compañía, mientras continúan los trabajos de preparación del terreno para desarrollar una futura rampa de exploración subterránea.

Hallaron un importante yacimiento de metales preciosos en Miguel de Allende: “Uno de los descubrimientos de oro y plata más importantes del mundo”

Daniel Muñiz, CEO de la compañía, comentó al respecto: “Un resultado de este calibre, en un área del distrito donde estamos transformando los recursos, refuerza nuestra firme convicción de que Sinda es uno de los descubrimientos de plata y oro más importantes del mundo”.

Hallazgo de metales preciosos en Miguel de Allende

De acuerdo con el reporte de Sinda, una de las perforaciones realizadas en la zona identificó un intervalo de poco más de 3 metros con una concentración de 12,494 gramos de plata equivalente por tonelada.

El resultado corresponde a una perforación de relleno realizada en el área de Caracol, dentro de un recurso mineral inferido que ya había sido identificado por la empresa.

La mineralización se localizó en la veta HD3, perteneciente al sistema de vetas Dolores.

La compañía señaló que se trata de la intersección de mayor ley reportada hasta ahora en el proyecto Sinda y que los resultados serán considerados en la próxima actualización de su Estimación de Recursos Minerales, prevista para finales de 2026.

El hallazgo se produce mientras Sinda continúa con su programa de exploración en Guanajuato. La empresa prevé realizar 122,000 metros adicionales de perforación hasta finales de 2027, con trabajos enfocados en la conversión y ampliación de recursos, así como en la exploración de nuevas zonas.

El presidente ejecutivo de Sinda, Daniel Muñiz, calificó el resultado como el de mayor ley reportado hasta ahora por la compañía y señaló que proviene de una zona que ya forma parte de sus recursos minerales. Según el directivo, los resultados podrían contribuir a ampliar el conocimiento sobre el potencial de mineralización del proyecto.

Además, Sinda avanza con la preparación del terreno para una rampa de exploración subterránea en Caracol, cuya etapa inicial está prevista para concluir a finales de 2026. La infraestructura permitiría mejorar el acceso a las zonas mineralizadas y facilitar futuras campañas de perforación.