El Gobierno de México y sus Programas para el Bienestar anunció que el registro para la Beca Gertrudis Bocanegra cerrará sus inscripciones el próximo miércoles 30 de septiembre. Recordemos que el acceso a la plataforma de la anotación arrancó el pasado 21 de septiembre.

Este apoyo económico está dirigido a estudiantes de educación superior con edad hasta los 29 años siempre y cuando estén inscriptos en una institución pública de estudios superiores. Los interesados que cumplan estos dos requisitos básicos y vivan en algunos de estos estados - Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas - podrán inscribirse hasta el 30 de septiembre inclusive.

Gobierno mexicano abrió la inscripción de la Beca Gertrudis Bocanegra del 21 al 30 de septiembre. Gobierno de México

Cuánto paga paga Beca Gertrudis Bocanegra y por dónde hace el deposito bancario

El pago de la Beca Gertrudis Bocanegra se hace de forma bimestre y se retira el dinero por medio de la Tarjeta del Banco del Bienestar. El monto que el Gobierno le deposita a los beneficiarios de este apoyo económico es de 1.900 pesos.

Los tres requisitos claves que deben cumplir para la inscripción

Si estudias en una institución de educación superior pública, tienes menos de 29 años y el estado en el que vives aplica para la Beca Gertrudis Bocanegra, podrás acceder al sitio web oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra con los siguientes requisitos en mano.

CURP certifica Clave del Centro de Trabajo CCT de tu institución educativa Acceso a la Llave MX

Adicional , deberás agregar el comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Revisa que tu CURP esté certificada antes de iniciar el trámite de las Becas Bienestar. Fuente: Gobierno de México. Gobierno de México

Diferencia del registro entre mayores y menores de edad

Los mayores de edad podrán hacer el registro iniciando con su usuario de Llave MX completando tus datos personales, no son necesarios los de tus padres o tutores.

En el caso de los menores de edad, deberán agregar a los otros documentos, los datos de madre, padre, tutora o tutor: CURP certificada, número de celular y, en su caso, correo electrónico.

Una vez completados los datos, el Gobierno de México recomienda la descarga del comprobante de inscripción y aguardar a la etapa de verificación de datos para continuar con el proceso de registro a la Beca Gertrudis Bocanegra.

La Beca Gertrudis Bocanegra fue creada en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia bajo el Gobierno de Claudia Sheinbaum y se incorporó a las “Becas Bienestar como un apoyo específico para acompañar la trayectoria de estudiantes de educación superior”.