La voluntad del testador no basta: conoce por qué la ley exige validar el testamento antes de poner los bienes a tu nombre.

Después de que muere un familiar con bienes, es común pensar que un testamento es suficiente para heredarlo. Sin embargo, el abogado Luis Rodríguez, experto en herencias, afirma que este es un error muy común en México.

Aunque un testamento expresa la última voluntad, por sí solo no transfiere la propiedad al heredero. Para regularizar los bienes y proteger el patrimonio familiar, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de México establece la obligación de tramitar un juicio sucesorio testamentario o un proceso notarial equivalente para lograr la adjudicación legal.

En este sentido, el especialista enfatizó: “Un testamento por sí solo no transfiere la propiedad; se requiere un juicio sucesorio testamentario para transferir los bienes al heredero”.

¿Por qué el testamento no transfiere la propiedad de forma automática?

Muchas familias asumen que poseer un testamento notariado les otorga el derecho de acudir directamente al Registro Público de la Propiedad para poner los bienes a su nombre.

El abogado Luis Rodríguez advierte que, sin un juicio sucesorio testamentario, los bienes heredados siguen en el "limbo" legal. TikTok - @abogado.luis.rodriguez

Sin embargo, sobre este punto, el abogado Luis Rodríguez aclara: “El testamento solamente indica la voluntad del fallecido, mas no te transfiere la propiedad automáticamente”.

El documento es únicamente la base legal que indica la voluntad, pero la titularidad jurídica no cambia de manera instantánea tras el deceso, ya que la ley exige agotar un procedimiento formal de validación.

¿Qué es el juicio sucesorio testamentario y para qué sirve?

Ante la duda frecuente sobre si se puede acudir directo a las oficinas públicas, la respuesta del especialista es contundente: “Para adjudicarte las propiedades, tienes que hacer un juicio sucesorio testamentario”.

Ahora bien, acerca de la interrogante de su utilidad, el experto detalla: “¿Y ese juicio para qué sirve? Para que el juez revise el testamento, le dé validez, reconozca a los legatarios y al final ahora sí te dé una orden de adjudicación para que los bienes queden a tu nombre”.

Este procedimiento indispensable ante la autoridad judicial o ante un notario público garantiza el reconocimiento de herederos y el orden patrimonial.

¿El testamento es el final del proceso legal o el principio?

Comprender el papel exacto de este documento evita falsas expectativas en las familias. Al respecto, Rodríguez resume: “Entonces el testamento es el primer paso, no el último. Exacto. Sin ese juicio, los bienes todavía siguen a nombre de la persona que falleció”.

Esto significa que contar con el papel notarial sin haber concluido las sucesiones deja un vacío jurídico que impide disponer libremente del patrimonio heredado.

¿Qué pasa si nunca se realiza el juicio y los bienes quedan en el limbo?

Dejar pasar los años sin iniciar las gestiones legales genera graves consecuencias prácticas para cualquier heredero. Al plantear esta situación, el especialista advierte: “Entonces, si alguien tiene el testamento, pero nunca hizo juicio, ¿se puede decir que los bienes quedaron como en el limbo? Prácticamente sí”.

Conforme señalan fuentes del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, si los involucrados son mayores de edad y existe acuerdo mutuo, este proceso sucesorio también puede desahogarse de forma más rápida ante un fedatario público para obtener la escritura de adjudicación definitiva.