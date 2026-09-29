El 35.1% de la reclamaciones estuvo vinculado a un posible fraude, y la Banca Múltiple acumuló el 70.3% de las reclamaciones.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante el periodo enero–agosto de 2026 el estado de Puebla concentró el 3.6% de las reclamaciones a nivel nacional.

Los 6,891 casos atendidos reflejaron un incremento del 13.3%, en comparación con el año anterior. De las reclamaciones concluidas en Puebla, se recuperaron 76.1 millones de pesos en favor de las personas usuarias.

El dato fue difundido en un comunicado fechado el 28 de septiembre de 2026, que detalla el comportamiento de los reclamos en la entidad durante los primeros ocho meses del año.

Del total ingresado, el 68.0% correspondió a usuarios del municipio de Puebla, el 3.8% a Tehuacán y el 2.7% a San Martín Texmelucan.

Gestión electrónica y cobranza indebida, los principales cauces

De acuerdo con la Condusef, de las reclamaciones registradas en la entidad se atendió:

el 64.9% mediante Gestión Electrónica , un mecanismo con el que la Comisión promueve respuestas claras y oportunas de las instituciones financieras

otro 20.5% correspondió a prácticas de cobranza indebida

el 10.7% a conciliación

el 3.9% restante se canalizó a otros procesos legales.

La Comisión recordó que todos sus trámites son completamente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios.

Por sector, la Banca Múltiple acumuló el mayor número de reclamos, con el 70.3%. Le siguen las Aseguradoras, con el 12.3%, y las Sofom E.N.R., con el 8.1%. En la Banca Múltiple, las principales causas de reclamación son:

Consumos no reconocidos

Transferencia electrónica no reconocida

Consumos vía internet no reconocidos

Estos tres motivos representan el 37.7% del total de reclamaciones hechas a ese sector. Además, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito y Crédito personal son los productos financieros con mayor vinculación, ya que concentran el 71.3% de los reclamos recibidos.

Fraude y perfil de quienes reclaman

La Condusef precisó que el 35.1% de las reclamaciones recibidas en Puebla estuvo relacionado con un posible fraude, en particular consumos no reconocidos y transferencias electrónicas no reconocidas. El estado presentó una favorabilidad al usuario del 46.1%.

Respecto del perfil de quienes reclaman, el 47.6% de las reclamaciones fue presentado por mujeres y el 52.4% por hombres. Las presentadas por personas adultas mayores se concentraron principalmente en Tarjeta de débito, Tarjeta de crédito y Cuenta de nómina.

Canales de atención

Para facilitar la atención, la Condusef habilita diversos canales a través de su página de internet:

Portal de Queja Electrónica

Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), para reportar malas prácticas

Chat en línea

Centro de Contacto: 55 53 400 999

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

En Puebla, la Unidad de Atención a Usuarios se ubica en Blvd. Libramiento San Juan (Esteban de Antuñano) No. 2702, Local B, Col. Ampliación Reforma Sur, C.P. 72160. También puede contactarse en puecond@condusef.gob.mx.

La Comisión recordó que todos sus trámites son completamente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios, y exhortó a la población a mantenerse alerta ante cualquier persona que solicite dinero para realizar gestiones en su nombre.