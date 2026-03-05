Las lluvias y tormentas previstas para los próximos días podrían extender sus efectos más allá del fin de semana en varias regiones de México. Especialistas advierten que la inestabilidad atmosférica seguirá presente debido a la interacción de distintos sistemas meteorológicos. Ante este panorama, autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar riesgos por inundaciones, granizo o descargas eléctricas. Además, los pronósticos anticipan que el clima podría mantenerse variable durante la próxima semana en gran parte del país. Para este jueves se prevé un fortalecimiento de las tormentas en varias regiones del país. Las lluvias podrían presentarse con mayor intensidad y acompañadas de granizo en algunas zonas. Los estados con mayor probabilidad de tormentas incluyen Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. También se esperan lluvias en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En el sureste, las precipitaciones podrían afectar a Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias podrían intensificarse hacia el fin de semana, especialmente en el norte del país. Esto se debe a la interacción de una DANA con un nuevo frente frío. Esta combinación favorecerá el desarrollo de tormentas más organizadas, con potencial de lluvias fuertes y granizo. Ante este panorama, especialistas recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones durante los próximos días.