El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Simulador de la Declaración Anual 2025, una herramienta digital diseñada para que las personas físicas revisen con anticipación la información precargada correspondiente al ejercicio fiscal. El objetivo es facilitar el cumplimiento del trámite obligatorio y reducir errores al momento de presentar la declaración. El aplicativo estará disponible durante marzo en el portal oficial del SAT y funciona como un paso previo al envío formal del trámite fiscal. De esta manera, los contribuyentes pueden anticipar inconsistencias y evitar contratiempos durante abril, cuando se concentra la mayor demanda del sistema. El Simulador de la Declaración Anual 2025 está dirigido a personas físicas obligadas a presentar su declaración, es decir, quienes deben reportar ingresos, deducciones, retenciones y, en su caso, pérdidas fiscales. Aunque no sustituye el envío oficial, permite revisar la información precargada y familiarizarse con el formulario antes del periodo formal. El SAT lo impulsa como una herramienta preventiva para agilizar el trámite en abril y evitar rechazos o requerimientos posteriores. El simulador permite a las personas físicas revisar la información precargada por el SAT antes de presentar la declaración oficial, con el fin de detectar posibles errores a tiempo.