En un mundo empresarial marcado por la volatilidad y los cambios acelerados, hay un magnate que, a punto de cumplir nueve décadas de vida, continúa ampliando su fortuna a un ritmo que sorprende incluso a los mercados más experimentados. Su patrimonio supera los 106 mil millones de dólares y su influencia trasciende fronteras. Mientras otros imperios se diluyen con el paso del tiempo, el suyo no solo se mantiene firme, sino que se reinventa. Detrás de esa permanencia hay una fórmula silenciosa, construida durante décadas, que explica cómo logró sostener el poder económico en un entorno cada vez más competitivo. Uno de los pilares centrales de Carlos Slim, el magnate en cuestión, es invertir en momentos de crisis. A lo largo de su trayectoria, aprovechó escenarios económicos adversos para adquirir empresas con alto potencial a precios bajos, siempre con visión de largo plazo. Su estrategia evita la especulación inmediata y prioriza negocios sólidos que generen flujo constante, especialmente en sectores como telecomunicaciones, infraestructura y energía. A esto suma una disciplina financiera estricta, basada en el control de costos y en evitar deudas excesivas, incluso en etapas de expansión. El empresario expandió su presencia a múltiples industrias, desde telecomunicaciones con América Móvil hasta construcción, minería, comercio y medios. Esta diversificación le permitió reducir riesgos y sostener el crecimiento incluso en contextos económicos adversos. Cuando un sector enfrenta dificultades, otros compensan el impacto. A la par, mantiene un rol activo en las decisiones estratégicas, con un liderazgo basado en el análisis financiero riguroso y la supervisión directa de proyectos clave. Pese a su fortuna, Slim sostiene un estilo de vida austero y una cultura empresarial enfocada en la eficiencia y la responsabilidad social, especialmente en la generación de empleo. Para el magnate, el éxito no depende solo del capital, sino de la preparación, la constancia y una administración prudente de los recursos. Con casi nueve décadas de vida, su visión estratégica y paciencia inversora explican por qué continúa siendo una de las figuras más influyentes de la economía global.