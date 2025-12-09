Las autoridades de Veracruz han implementado una medida sin precedentes que impactará directamente a miles de ciudadanos que deseen tramitar su licencia de conducir. A partir de ahora, los deudores alimentarios enfrentarán restricciones administrativas que les impedirán acceder a este trámites, como parte de una estrategia para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias en favor de menores de edad .

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz dio a conocer oficialmente que el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) se ha convertido en un documento obligatorio para obtener la licencia de conducir. Esta disposición busca presionar a quienes han evadido sus responsabilidades económicas con sus hijos e hijas, cerrándoles el acceso a servicios administrativos esenciales hasta que regularicen su situación.

La dependencia estatal fue contundente al señalar que toda persona registrada como deudor alimentario quedará automáticamente inhabilitada para obtener o renovar su licencia de conducir . Hasta el momento no se ha especificado si la medida aplica de manera diferenciada por género en este trámite vehicular.

¿Qué es el RNOA?

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es una herramienta administrativa creada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) con el objetivo de identificar tanto a personas con obligaciones alimentarias vigentes como a quienes incumplen con pagos de pensiones ordenadas judicialmente.

RNOA Gobierno de México

Este padrón nacional forma parte de un esfuerzo institucional por combatir la impunidad en materia de pensiones alimenticias y proteger el interés superior de la niñez, generando consecuencias administrativas reales para quienes evaden sus responsabilidades parentales.

¿Cómo obtener el Certificado del RNOA y qué información contiene?

El Certificado del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es un documento oficial que acredita si una persona cumple o no con sus obligaciones de pensión alimenticia, particularmente hacia menores de edad. Este certificado puede obtenerse de manera digital a través de la plataforma oficial del RNOA y debe presentarse físicamente durante el proceso de tramitación de la licencia, al igual que otros documentos como:

identificación oficial

comprobante de domicilio

certificado médico.

La implementación de este requisito tiene fundamento legal en el artículo 135 septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual faculta al Registro Civil para emitir certificados de no inscripción o de cumplimiento de obligaciones alimentarias cuando la persona interesada lo solicite. En caso de que el solicitante aparezca inscrito en el registro como deudor moroso, el trámite será negado de forma automática sin posibilidad de apelación hasta que regularice su situación.

Las autoridades estatales han enfatizado que estas acciones representan un avance significativo en la lucha contra el incumplimiento de pensiones alimenticias, un problema que afecta a miles de madres y menores en todo el país. Al vincular trámites administrativos cotidianos con el cumplimiento de obligaciones familiares, se espera generar un incentivo poderoso para que los deudores regularicen su situación legal.