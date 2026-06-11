Decretaron día festivo este viernes 12 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estas personas. Foto: ChatGPT

El calendario escolar y laboral de España sigue sorprendiendo a los ciudadanos con jornadas de descanso estratégico que permiten cortar la rutina semanal. En esta ocasión, se confirmó de manera oficial que se ha decretado el viernes 12 de junio como día festivo.

Se trata de una medida que impactará directamente en la planificación de miles de personas, quienes podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo. De esta manera, podrán utilizarlo para hacer una escapada o descansar de sus obligaciones laborales.

Decretaron día festivo este viernes 12 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estas personas. Foto: Diócesis de Salamanca

¿En dónde será festivo este viernes 12 de mayo?

Esta modificación y descanso garantizado aplica de forma específica en la comunidad de Castilla y León, concretamente para estas personas que residen, trabajan o estudian en el municipio de Salamanca. Allí, se celebran las fiestas patronales en homenaje a San Juan de Sahagún.

Al unirse el viernes de descanso con el sábado y el domingo correspondientes, se configura un puente de tres días consecutivos ideal para el ocio, el turismo de cercanía o simplemente el reposo familiar.

¿Por qué hay festivo este viernes?

La festividad de San Juan de Sahagún, patrono de Salamanca, se celebra cada 12 de junio desde el siglo XIX, cuando el papa Pío IX autorizó oficialmente esta conmemoración a petición del Ayuntamiento.

Sin embargo, la devoción al santo es mucho más antigua: ya en 1602 fue declarado patrono de la ciudad tras su beatificación en 1601, y posteriormente canonizado a finales del siglo XVII.

Decretaron día festivo este viernes 12 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estas personas. Foto: Diócesis de Salamanca

La figura de Juan de Sahagún está rodeada de fama como predicador enérgico y pacificador, conocido por intervenir en conflictos locales y por los milagros que se le atribuyen.

Murió en 1479, según la tradición, envenenado tras uno de sus sermones, lo que reforzó su imagen de mártir. Sus restos fueron trasladados en varias ocasiones debido a contextos históricos como la invasión napoleónica y la supresión de órdenes religiosas, hasta quedar finalmente en la Catedral de la ciudad salmantina .

¿A quiénes afecta este festivo del 12 de junio?

Según los datos provistos por el Calendario Escolar de Salamanca para el ciclo 2025-2026, esta festividad paralizará las actividades lectivas en todos los centros educativos de la ciudad. Esto implica que: