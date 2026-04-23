La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció un cambio importante en los documentos oficiales que permiten identificar a los ciudadanos de todo el país. El Máximo Tribunal adoptó una resolución a partir de la cual miles de personas podrán tramitar su acta de nacimiento sin exponer información personal que antes aparecía de forma obligatoria. La decisión del Pleno impacta directamente en trámites legales, bancarios y administrativos. Aunque el caso comenzó en Jalisco, el alcance de la medida será general. La SCJN declaró inconstitucionales partes de los artículos 36 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco. Estas normas obligaban a colocar notas marginales en las actas de nacimiento. En esas anotaciones se informaba si una persona se había casado o divorciado, revelando así su estado civil en cada copia certificada. La resolución surgió del Amparo en Revisión 468/2024. El caso fue impulsado por una persona que pidió retirar de su acta las anotaciones de matrimonio y divorcio, pero el Registro Civil se negó. La Corte concluyó que esta obligación vulneraba derechos como la privacidad, la igualdad y la no discriminación, ya que el estado civil es considerado una categoría protegida por la Constitución. Desde ahora, ninguna autoridad del Registro Civil podrá exigir o mantener estas notas en las actas de nacimiento.