Condena contra Santiago Uribe: Corte Suprema ratifica pena de más de 28 años por vínculos con grupo paramilitar.

La defensa anunció que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para insistir en la inocencia del condenado.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó de manera definitiva la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al encontrarlo responsable de participar en la creación y financiación del grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles. La decisión ratifica la sentencia emitida previamente por el Tribunal Superior de Antioquia y marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más emblemáticos del país.

La determinación del alto tribunal fue conocida este jueves y establece que Santiago Uribe es coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, conductas que fueron consideradas dentro de un concurso de delitos de lesa humanidad. Además, la Corte dejó claro que contra esta decisión ya no procede ningún recurso judicial.

¿Por qué la Corte Suprema confirmó la condena contra Santiago Uribe?

La Corte concluyó que existían suficientes elementos probatorios para mantener la condena impuesta en noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia. Según la sentencia, Santiago Uribe tuvo participación en la conformación y funcionamiento de Los Doce Apóstoles, una estructura paramilitar que operó en el municipio de Yarumal, Antioquia.

El proceso también lo relaciona con el homicidio de Camilo Barrientos, ocurrido en 1994 en esa población antioqueña. Tras revisar los argumentos presentados por la defensa, el alto tribunal decidió ratificar integralmente la condena.

La decisión judicial representa el cierre de una larga batalla jurídica que se extendió durante varios años y que estuvo rodeada de controversias, testimonios y debates sobre la violencia paramilitar en Colombia.

Condena contra Santiago Uribe: Corte Suprema ratifica pena de más de 28 años por vínculos con grupo paramilitar.

¿Qué dijo Álvaro Uribe tras conocerse el fallo?

Luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a través de sus redes sociales y calificó la noticia como un golpe muy duro para su familia.

El exmandatario señaló que fue informado por el abogado Jaime Granados sobre la ratificación de la condena contra su hermano y manifestó que se trata de una situación profundamente dolorosa para sus seres cercanos.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que se conociera oficialmente el pronunciamiento del alto tribunal.

¿Cuál fue la respuesta del abogado Jaime Granados?

Jaime Granados, quien lideró la defensa de Santiago Uribe durante el proceso, aseguró que respetará la decisión de la justicia, aunque insistió en que su cliente ha sido condenado de manera injusta.

En un comunicado, el abogado afirmó que continuará utilizando las herramientas jurídicas contempladas por el ordenamiento colombiano para defender la inocencia del ganadero antioqueño. Asimismo, indicó que su equipo estudiará detalladamente el contenido completo de la sentencia y los salvamentos de voto antes de emitir un pronunciamiento más amplio.

Durante el desarrollo del proceso, la defensa sostuvo en repetidas ocasiones que existieron falsos testigos y cuestionó varios aspectos relacionados con la valoración de las pruebas.

¿Qué eran Los Doce Apóstoles y por qué este caso es tan relevante?

Los Doce Apóstoles fue un grupo paramilitar que operó principalmente en Yarumal, Antioquia, durante la década de los noventa. La organización ha sido señalada en distintos procesos judiciales por presuntas ejecuciones y acciones violentas contra personas consideradas delincuentes o colaboradoras de grupos armados ilegales.

El caso adquirió relevancia nacional debido a las acusaciones que durante años vincularon a integrantes de reconocidas familias de la región con la estructura armada. Además, se convirtió en uno de los expedientes más representativos de las investigaciones relacionadas con el fenómeno paramilitar en Colombia.

La ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de distintos actores en los años más complejos del conflicto armado colombiano.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la condena a Santiago Uribe?

El presidente Gustavo Petro también se pronunció tras conocerse el fallo judicial. El mandatario aseguró que Colombia debe avanzar hacia una etapa en la que se supere definitivamente la influencia de las estructuras paramilitares que operaron en diferentes regiones del país.

Petro afirmó que es necesario construir acuerdos nacionales que permitan evitar la repetición de episodios de violencia y destacó que las diferencias entre los colombianos deben resolverse mediante mecanismos democráticos y de convivencia.

Con información de EFE.-