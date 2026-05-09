El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más importantes visibles desde Europa en las últimas décadas. Durante el evento, la Luna cubrirá completamente al Sol y provocará varios segundos de oscuridad plena en distintas regiones de España, Islandia y Groenlandia. En España, varias localidades de la costa mediterránea comenzaron a prepararse para recibir turistas y aficionados a la astronomía que buscarán observar el eclipse desde la franja de totalidad. Entre el mar Mediterráneo y la desembocadura del río Gaià se encuentra Altafulla, un pequeño pueblo medieval que se convirtió en uno de los destinos más recomendados para observar el eclipse solar total del 2026. La localidad tendrá cerca de 55 segundos de oscuridad total durante el fenómeno astronómico. El eclipse podrá verse desde distintos puntos del pueblo gracias a sus condiciones de visibilidad, el bajo nivel de contaminación lumínica y sus vistas abiertas hacia el Mediterráneo. Estas características hicieron que Altafulla comenzara a posicionarse como uno de los lugares más atractivos de España para combinar turismo y observación astronómica. Además del fenómeno celestial, el pueblo llama la atención por su estética medieval prácticamente intacta, sus playas tranquilas y el ambiente relajado de la costa catalana. Por eso muchos viajeros ya lo consideran uno de los mejores destinos para vivir el eclipse total desde Europa. El principal atractivo histórico de Altafulla es Vila Closa, su casco histórico amurallado lleno de callejones empedrados, fachadas antiguas y casonas señoriales. Allí se encuentran restos de la muralla del siglo XIV y el imponente Castillo de Altafulla, una fortaleza medieval originaria del siglo XI. Junto al castillo aparece la Iglesia de San Martín, reconocida por su enorme fachada barroca y su torre coronada con tejado a seis aguas. Muy cerca también se encuentran el Museo Etnográfico y la Plaza del Pozo, uno de los rincones medievales más fotografiados del pueblo. Desde el centro histórico se puede bajar hacia el mar para recorrer el Carrer Botigues de Mar, un antiguo paseo marítimo rodeado de casas de pescadores y playas mediterráneas como la Playa de Altafulla o la cala del Canyadell. Además, la gastronomía local destaca por platos marineros como el arroz negro y el suquet de pescado. La historia de Altafulla está profundamente vinculada al Mediterráneo y a las antiguas fortificaciones medievales de la costa catalana. El pueblo comenzó a crecer alrededor de su castillo, construido durante el siglo XI sobre estructuras más antiguas y utilizado como punto estratégico de vigilancia frente al mar. Con el paso de los siglos, Altafulla desarrolló un importante núcleo histórico rodeado de murallas, calles estrechas y viviendas señoriales que todavía se conservan. Además de su patrimonio medieval, el pueblo conserva uno de los yacimientos romanos más importantes de la región, es decir, la Villa romana de Els Munts. Este antiguo complejo residencial todavía mantiene mosaicos, baños privados y restos arqueológicos frente al Mediterráneo.