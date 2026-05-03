Un eclipse solar total de características excepcionales se prepara para ofrecer uno de los fenómenos más impactantes del siglo, con una duración poco habitual y una visibilidad privilegiada en distintas regiones del planeta. La expectativa crece especialmente en Europa, donde miles de personas ya comienzan a planificar cómo y desde dónde observar este evento que no volverá a repetirse en condiciones similares durante más de un siglo. El fenómeno está previsto para el 2 de agosto de 2027, y se destaca por su duración: la fase total podrá extenderse por más de 6 minutos, algo extremadamente raro en este tipo de eventos. La franja de observación completa será limitada, pero abarcará zonas estratégicas que permitirán una visualización privilegiada. En lugares como España, el interés es particularmente alto, ya que no es habitual presenciar eclipses de esta magnitud con condiciones tan favorables. Durante la fase máxima, el cielo se oscurecerá de forma notable, generando un efecto similar al atardecer en pleno día. Este cambio repentino en la luz permitirá incluso observar estrellas y planetas por unos minutos. Además, habrá dos momentos clave que concentran la atención de los especialistas y aficionados: Las llamadas Perlas de Baily, pequeños destellos de luz que aparecen cuando el Sol comienza a ocultarse detrás del relieve lunar. Luego, se forma el conocido anillo de diamante, un punto brillante que marca el inicio o el final de la totalidad. Ambos fenómenos duran apenas segundos, pero son considerados los instantes más espectaculares del eclipse. Observar un eclipse solar requiere cuidados específicos para evitar daños en la vista. No se trata de un detalle menor: mirar el Sol sin protección puede generar lesiones permanentes. Recomendaciones básicas: