Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 7 de febrero. 1906: En la ciudad prohibida de Pekín, China, nace Puyi que será el último emperador que reine sobre este vasto país. Lo hará desde 1908, con sólo dos años, hasta la abolición de la monarquía china en 1912. Con el fin de engañar a la Socidedad de Naciones, entre 1934 y 1945 será impuesto por los invasores japoneses como Emperador de Manchukuo, siendo sólo un títere con poderes muy limitados. Una vez establecida la República Popular China, se ganará la vida como jardinero y más tarde como trabajador histórico en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. (Hace 120 años) 1824: En la ciudad de Londres, Reino Unido, viene al mundo el astrónomo Sir William Huggins. Construirá un observatorio privado al sur de Londres donde llevará a cabo una extensa labor de observación estelar y será el primero en distinguir entre nebulosas y galaxias, percibiendo que algunas de ellas, como Orión, tienen su espectro con la característica de los gases y sin embargo otras, como Andrómeda tienen el espectro característico de las estrellas. (Hace 202 años) 1812: Nace en Portsmouth (Reino Unido), Charles Dickens, escritor inglés de novelas de ácida denuncia social, combinada con humor, tragedia e ironía. Entre otras, son suyas las inmortales obras "Oliver Twist", "Cuento de Navidad", "David Copperfield", "Tiempos difíciles", "Historia de dos ciudades" y "Grandes esperanzas". (Hace 214 años) 1478: Nace en Londres, Tomás Moro, político y escritor inglés, conocido porque adoptará una postura religiosa contraria a la del rey Enrique VIII, lo que, a la postre, le costará la vida. (Hace 548 años) 2003: Fallece en México el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, conocido por sus colecciones de relatos breves e hiperbreves. Es el autor del relato más breve jamás escrito que dice así: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". (Hace 23 años) 1878: Tras haber sido, con algo más de 31 años, el segundo pontificado más largo de la historia de la Iglesia tras el apóstol San Pedro, muere en Roma el Papa Pío IX. También fue el último soberano de los "Estados de la Iglesia", que se mantuvieron como un Estado independiente entre los años 752 y 1870. (Hace 148 años) 1317: En Francia fallece el primer duque de Borbón, Roberto de Clermont, sexto hijo de San Luis IX de Francia que al casarse con Beatriz de Borbón dio origen a la Casa de Borbón. (Hace 709 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Puyi en 1906, ya que se convierte en el último emperador de China, simbolizando el final de una era monárquica en el país. Su reinado, aunque breve y marcado por la manipulación extranjera, representa un cambio significativo en la historia china, que culmina con la abolición de la monarquía en 1912.