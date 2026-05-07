Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 7 de mayo. 1919: En Junín, provincia de Buenos Aires (Argentina) nace María Eva Duarte, actriz y política argentina que en 1945 se casará con Juan Domingo Perón y un año más tarde se convertirá en primera dama. Se ganará la simpatía del pueblo y promoverá el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Peleará por el voto femenino. (Hace 107 años) 1892: Nace en Kumrovec (actual Croacia) Josip Broz, "Tito", que será líder de Yugoslavia desde el final de la II Guerra Mundial hasta su muerte en mayo de 1980. (Hace 134 años) 1861: En Jorasanko, cerca de Calcuta (actual India), nace Rabindranath Tagore, poeta bengalí, filósofo y novelista, que en 1913 recibirá el Premio Nobel de Literatura, lo que le convertirá en el primer asiático en lograrlo. (Hace 165 años) 1840: Nace en Votkins (Rusia) Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso. De personalidad nerviosa, será la pérdida de su madre cuando sólo cuente 14 años, su pasión e idolatría por Mozart y su relación platónica con las mujeres, los elementos que marcarán e influenciarán sus bellas obras, como la romántica "Obertura 1812". (Hace 186 años) 1833: En la ciudad de Hamburgo, Alemania, viene al mundo el pianista y compositor romántico alemán, Johannes Brahms. (Hace 193 años) 1812: En Camberwell, Reino Unido, nace el poeta y dramaturgo inglés Robert Browning. En 1868, su obra poética "The Ring and the Book" le traerá por fin el tan ansiado éxito. (Hace 214 años) 1711: Nace en Edimburgo (Escocia, Reino Unido), David Hume, filósofo, economista e historiador escocés, que llegará a ser una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. "Del suicidio", será uno de sus magníficos ensayos. (Hace 315 años) 1825: Fallece en Viena (Austria), el italiano y compositor de óperas, Antonio Salieri. Fue también maestro de Beethoven, Lizt y Schubert, entre otros. Tal vez "Falstaff", compuesta en el año 1799, sea su ópera más conocida. (Hace 201 años) 1525: En Muhlhausen (Alemania) es torturado y ejecutado Thomas Munzer, teólogo protestante alemán, promotor de una democracia verdadera en la Iglesia y cabecilla de los campesinos alemanes durante la reciente guerra de estos para protestar contra la opresión social y política a que están siendo sometidos, reivindicando la instauración del reino de Dios, regido por la igualdad y fraternidad, sobre la tierra. 100.000 insurgentes han perdido la vida en los combates. (Hace 501 años) 973: Muere en Memleben, actual Alemania, Otón I, rey franco oriental entre 936 y 973, emperador romano germánico entre 962 y 973 y figura importante de este siglo en Europa. Fue artífice de una profunda reorganización del reino alemán y auténtico fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Venció a los magiares en la batalla de Lechfeld, alejando el peligro que este pueblo representaba para los territorios orientales de su reino. (Hace 1053 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de María Eva Duarte en 1919, ya que su influencia como primera dama de Argentina y defensora de los derechos de los trabajadores y del voto femenino marcó un hito en la historia política y social del país.