Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 27 de febrero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales. 1912: Nace en Darjeeling, India, Lawrence Durrell, escritor británico cuya obra maestra será la tetralogía "El cuarteto de Alejandría" y con la que logrará el reconocimiento de los lectores. (Hace 114 años) 1902: En Salinas, EE.UU., nace el escritor estadounidense John Steinbeck, que ganará el Premio Nobel de Literatura en 1962 y cuya novela de 1939 "Las uvas de la ira", dará esperanzas a los desposeídos de la Gran Depresión. "De ratones y hombres" y "La perla" serán otras grandes obras. (Hace 124 años) 1863: En la ciudad de Valencia, España, nace el pintor Joaquín Sorolla y Bastida. Será representante destacado del impresionismo en su país y de la aplicación directa de la luz al paisaje y la figura. Autor prolífico al que se le conocen más de 2.000 bellas obras catalogadas. (Hace 163 años) 1766: Nace en el Reino Unido, Thomas Robert Malthus, economista inglés, creador del malthusianismo (corriente filosófica social y teórica de la demografía). Su obra más conocida "Ensayo sobre el principio de la población". (Hace 260 años) 272: Nace en Naissus (región de Dardania en la actual Serbia) el que será emperador romano de 306 a 337, Constantino I. En 313 legalizará la religión cristiana y será primer emperador en profesar esta fe. (Hace 1754 años) 1782: Muere en acción de guerra en Gibraltar (España), José Cadalso, escritor español precursor del romanticismo. Su obra más conocida "Cartas marruecas" se publicará póstumamente. (Hace 244 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Constantino I en el año 272, ya que su legalización de la religión cristiana en 313 marcó un hito en la historia, transformando el cristianismo en una religión oficial del Imperio Romano y sentando las bases para su expansión en el mundo occidental.