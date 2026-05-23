Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 23 de mayo.

Estas son las efemérides del 23 de mayo

1707: Nace en Rashult (Suecia), el médico y naturalista sueco Carl von Linneo que sistematizará la vida al aplicar rigurosa y metódicamente la nomenclatura para definir el género, la especie, el orden, la clase.. dando forma así a la botánica descriptiva, por ello fundador de la Taxonomía.

(Hace 319 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1906: Fallece en la actual Oslo (Noruega) el dramaturgo Henrik Ibsen. Entre su legado destacan "Peer Gynt" y "Casa de muñecas".

(Hace 120 años)

1701: Muere colgado en el muelle de Londres (Reino Unido) el pirata William Kidd, acusado junto a su tripulación de piratería y asesinato. En 1695 y según parece con patente de corso, la corona británica encarga a Kidd apresar piratas en el Mar Rojo y el Océano Índico. Sin embargo, en 1697 y por inciativa propia, Kidd se convierte en pirata, atacando incluso al velero británico Quedagh Merchant, que iba cargado de oro y otras materias primas. A partir de ahí será denunciado y él mismo se entregará proclamando su inocencia, lo que no le servirá de nada.

(Hace 325 años)

1627: En España, fallece en la ciudad de Córdoba el escritor español Luis de Góngora y Argote, autor de bellos sonetos y poemas como los de "La fábula de Polifemo y Galatea".

(Hace 399 años)

1498: Girolamo Savonarola, el "monje negro", predicador y reformista italiano, acusado de herejía, muere ahorcado, siendo su cuerpo posteriormente quemado en la hoguera. Su único "crimen": intentar acabar con la corrupción rampante, denunciando al mismísimo Papa Alejandro VI.

(Hace 528 años)

1125: Muere en Utrech, actual Holanda, Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su reinado fue débil al tener que pactar con la nobleza. Logró buenos acuerdos con el Papado aunque más tarde obligó al Papa a reconocerle la potestad de otorgar investiduras, por lo que, en 1112, el Papa lo excolmulgó.

(Hace 901 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Carl von Linneo en 1707, ya que su trabajo en la sistematización de la vida mediante la nomenclatura definió las bases de la botánica descriptiva y fundó la Taxonomía, un pilar fundamental para la clasificación de las especies.