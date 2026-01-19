Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 19 de enero .

Estas son las efemérides del 19 de enero

1899: Nace en Cervelló (España) Josep Tarradellas, que será presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio y su Presidente provisional a su regreso del exilio, hasta la celebración de las primeras elecciones autonómicas en 1980.

(Hace 127 años)

1839: En Aix-en-Provence, Francia, nace Paul Cézanne, pintor francés perteneciente a la generación impresionista y una de las figuras que más influirán en el arte contemporáneo.

(Hace 187 años)

1809: Nace en Boston (EE.UU.) Edgar Allan Poe, escritor romántico estadounidense, especialista en cuentos de terror y maestro del relato corto.

(Hace 217 años)

1736: Nace en Greenock (Reino Unido) el matemático e ingeniero escocés, James Watt, que contribuirá sobremanera al desarrollo de la máquina de vapor, al hacerla viable y económica para la producción de energía.

(Hace 290 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1969: En Checoslovaquia, tres días después de rociarse con gasolina y prenderse fuego en la Plaza Wenceslao de Praga para protestar contra la ocupación soviética de 1968, pero sobre todo contra la pasividad moral de la sociedad checoslovaca, muere, a causa de las graves heridas sufridas durante su auto inmolación, el estudiante checo Jan Palach.

(Hace 57 años)

1629: En Mazandaran (Persia), fallece el sha Abbas I el Grande, que transformó su reino en un estado centralizado y expandió su territorio como fruto de varias campañas guerreras, sobre todo contra el imperio otomano.

(Hace 397 años)

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Josep Tarradellas en 1899, ya que su liderazgo como presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio y su regreso para presidir durante un periodo crucial hasta las primeras elecciones autonómicas en 1980, marcó un hito en la historia política de Cataluña y su lucha por la autonomía.