La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una resolución que afecta de manera directa al sistema de pensiones del IMSS y a los ingresos de un grupo particular de jubilados. El fallo establece que no es legal cobrar dos pensiones cuando ambas se derivan del mismo vínculo laboral. A continuación, se expone qué factores se han modificado con esta nueva medida, a quiénes afecta y cómo influye en la planificación del retiro laboral. La decisión ha suscitado inquietudes entre trabajadores activos y pensionados, en particular entre aquellos que se encontraban en proceso de iniciar su trámite de retiro. El criterio se fundamenta en la interpretación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS, el cual ya incorpora los riesgos vinculados a la vejez. Por esta razón, los magistrados llegaron a la conclusión de que no hay sustento legal para conceder ambas prestaciones simultáneamente. La Suprema Corte ha establecido que no es posible percibir una jubilación contractual y una pensión por vejez del IMSS de forma simultánea si ambas se originan del mismo periodo laboral. De acuerdo al fallo, esta práctica significaría una duplicación de un beneficio ya incluido en el sistema de jubilación. A través de esta resolución, el máximo tribunal tiene como objetivo armonizar criterios y prevenir interpretaciones que faciliten el cobro de beneficios duplicados financiados por la misma institución. La Corte concluyó que la **jubilación contractual** ya incluye los beneficios por vejez, razón por la cual no es factible agregar un segundo pago por el mismo concepto. La medida no afecta a pensionados con ingresos de distintos regímenes ni cambia las reglas generales del IMSS. La resolución de la **SCJN** impacta de manera directa a un grupo específico de jubilados del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, al establecer que no pueden acumular dos prestaciones derivadas del mismo vínculo laboral. En concreto, la medida aplica a: En este contexto, se sugiere que los jubilados revisen con detenimiento el régimen bajo el cual se tramita su pensión y busquen asesoramiento previo al inicio del procedimiento, con el fin de minimizar errores que puedan influir en el monto final de su retiro. En virtud de este nuevo criterio, ciertos jubilados deberán ajustar su planeación financiera, especialmente aquellos que percibían un ingreso doble al momento de su retiro. Esta decisión no anula los derechos adquiridos, pero sí transforma la forma en que se implementan las prestaciones. La Suprema Corte ha establecido que, si la pensión legal excede la jubilación contractual, el IMSS estará obligado a abonar la diferencia, aunque no permitirá que ambos pagos se perciban de forma simultánea.