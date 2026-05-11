El Reparto de Utilidades 2026 ya está en marcha en empresas de todo el país, y con él surgen dudas entre millones de trabajadores mexicanos sobre cuándo deben recibir el dinero, quiénes tienen derecho a cobrarlo y qué obligaciones deben cumplir los patrones ante la ley. Se trata de un derecho constitucional que permite a los empleados recibir una proporción de las ganancias que su empresa generó durante el año anterior. Con este pago se reconoce la contribución diaria del trabajador al éxito económico del negocio. Si prestas servicios en una empresa legalmente constituida como persona moral, el periodo de pago arrancó el 1 de abril de 2026 y el patrón tuvo como fecha límite el 30 de mayo para liquidar el total. Para quienes trabajan con un empleador que es persona física, el calendario es distinto: el reparto inició el 1 de mayo y el plazo máximo para recibir el pago vence el 29 de junio de 2026. La Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) advierte que los empleadores que no cumplan con el Reparto de Utilidades en tiempo y forma se exponen a sanciones económicas. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las multas aplicables van de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto considerable para cualquier empresa, sin importar su tamaño. Los trabajadores cuentan con un año a partir del día siguiente a la fecha límite de pago para exigir el cobro de sus utilidades. Pasado ese plazo, el derecho prescribe. La Profedet ofrece asesoría jurídica y representación gratuita en juicios laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Puedes contactarla por estos canales: Si vives en la capital del país, también puedes recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la CDMX: