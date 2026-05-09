Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 9 de mayo. 1883: Nace en Madrid, España, José Ortega y Gasset, que será un conocido filósofo y ensayista español del siglo XX, período en el que ejercerá una gran influencia en varias generaciones de intelectuales, no sólo por la temática de su obra filosófica, cuyo exponente principal versará sobre la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica (la concepción del mundo depende del punto de vista y las circunstancias de los individuos), sino también por su estilo literario ágil, lo que le permitirá llegar con facilidad y amenidad al público en general. Entre sus obras más conocidas se encuentran "Meditaciones del Quijote", de 1914, "España invertebrada", de 1921 y "La rebelión de las masas" de 1929. (Hace 143 años) 1874: Nace en Londres (Reino Unido) el arqueólogo británico Howard Carter, que hará una de las más ricas y célebres contribuciones a la egiptología al descubrir en 1922 en el Valle de los Reyes la tumba del faraón Tutankhamon. (Hace 152 años) 1860: En la localidad escocesa de Kirriemuir, Reino Unido, nace James Matthew Barrie, novelista que en 1904 escribirá "Peter Pan", historia fantástica de un niño que no querrá crecer, que puede volar y que habita en el País de Nunca Jamás, una isla donde conviven piratas, hadas y sirenas y en la que Peter Pan vive fantásticas aventuras por toda la eternidad con sus amigos. (Hace 166 años) 1978: En el centro de Roma (Italia), se encuentra en el maletero de un coche el cuerpo sin vida de Aldo Moro, considerado el político demócrata cristiano más capaz tras la Segunda Guerra Mundial. Fue Presidente de la República durante cinco mandatos y llevó a cabo reformas importantes. Se le consideraba el candidato favorito para ganar las elecciones que deben celebrarse en diciembre de este año. Fue secuestrado el 16 de marzo por miembros de las Brigadas Rojas. Los terroristas exigieron el cambio del ex primer ministro, por 15 compañeros que se encuentran en pleno juicio en Turín. El gobierno italiano rechazó la negociación con el grupo terrorista. (Hace 48 años) 1850: Muere en París (Francia) Joseph Louis Gay-Lussac, químico francés, autor de la Ley que lleva su nombre sobre el comportamiento de los gases, publicada en 1875, haciendo referencia a un trabajo de 90 años antes, no publicado de Jacques Charles. (Hace 176 años) 1805: Muere en Weimar (Alemania) el poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich von Schiller, considerado el autor más importante de Alemania, siendo, junto a Goethe, una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Sus baladas se contarán entre los poemas más queridos. (Hace 221 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de José Ortega y Gasset en 1883, ya que su pensamiento filosófico influyó significativamente en varias generaciones de intelectuales. Su obra, centrada en la teoría del perspectivismo y la razón vital y su estilo ágil, lo convirtieron en una figura clave en el siglo XX, lo que le permitió alcanzar un amplio público.