México y Canadá dieron el primer paso para fortalecer sus respectivas industrias farmacéuticas y reducir la dependencia de los insumos importados, así como para reforzar la investigación y la inversión en ambas naciones. Como parte de la visita de la delegación mexicana a Canadá, liderada por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), firmaron 7 Memorándums de Entendimiento con empresas del sector farmacéutico y equipo médico de Canadá, a lo que se sumaron representantes del sector privado mexicano. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el objetivo de los documentos firmados es consolidar una agenda estratégica que permita detonar inversiones, ampliar la transferencia tecnológica y acelerar la innovación en el sector. Como resultado, se suscribieron 7 memorandos de entendimiento (MOU) para el fortalecimiento del sector farmacéutico y de dispositivos médicos, con actores estratégicos de ambos países, entre ellos Apotex Inc., Biotec Canada, MedCockpit Inc. y HealthEMe, así como organizaciones mexicanas como la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), Timser, Neolpharma México y el Consorcio Mexicano de Hospitales. “Estos acuerdos están enfocados en el desarrollo de manufactura farmacéutica avanzada, la producción de ingredientes farmacéuticos activos (APIs), la digitalización de servicios de salud —incluida la patología digital— y la implementación de soluciones innovadoras para enfermedades crónicas y salud mental”, detalló la dependencia en un comunicado. Fuentes oficiales de ambos países señalan que tanto México como Canadá son altamente dependientes de la importación de ingredientes farmacéuticos, particularmente de China e India, de donde provienen entre 60% y 65% de estos insumos. El objetivo de los instrumentos de colaboración internacional, firmados por México y Canadá busca fortalecer la proveeduría estratégica, impulsar la relocalización de cadenas productivas y fomentar la integración de México en ecosistemas globales de innovación, detalla la Secretaría de Economía. Además, buscará fomentar la inversión extranjera, desarrollar infraestructura especializada, y consolidar clústeres industriales en el sector salud. “Asimismo, los acuerdos contemplan el impulso a proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, así como programas de formación de talento altamente especializado, con el objetivo de cerrar brechas de capacidades y responder a las necesidades actuales y futuras del sistema de salud”, abundó la dependencia.