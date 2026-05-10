Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 10 de mayo. 1843: Nace en Las Palmas de Gran Canaria (España), Benito Pérez Galdós, escritor español. En sus obras describirá con gran realismo la vida en el ambiente del Madrid de la Reina Isabel II y la Restauración borbónica. De su producción, cabe destacar los "Episodios nacionales", colección de 46 novelas históricas, escritas desde 1872 hasta 1912, de gran fidelidad y calidad. (Hace 183 años) 1760: En Lons-le-Saunier, Francia, nace Claude Joseph Rouget de Lisle, compositor y oficial del cuerpo de ingenieros del ejército francés, que compondrá "Le Chant de guerre pour l'armée du Rhin (Canto de Guerra para el Ejército del Rhin)" en abril de 1792. Cuando el batallón de los marselleses entre en París en julio de 1792, lo irán cantando y a la gente que los verá desfilar le gustará, por lo que será rebautizado como "La Marsellesa" que, el 14 de marzo de 1879, se convertirá en el himno nacional francés. (Hace 266 años) 1904: Fallece en Londres (Reino Unido) Henry Morton Stanley, explorador y periodista inglés nacionalizado estadounidense, famoso por sus expediciones a la inexplorada África central, en una de las cuales encontró al médico, explorador y misionero desaparecido David Livingstone. (Hace 122 años) 1696: Muere en Versalles, Francia, el escritor y moralista francés Jean de La Bruyére que logró la fama con una sola obra titulada "Les caracteres ou les moeurs de ce siècle" ("Los carácteres o las costumbres de este siglo"), publicada en 1688 y en la que dibujó el retrato de la sociedad francesa en esa época de profundas transformaciones, logrando una crónica veraz del siglo XVII en ese país. (Hace 330 años) El evento más importante es el nacimiento de Benito Pérez Galdós en 1843, ya que su obra literaria tuvo un gran impacto en la literatura española, proporcionando un retrato realista de la sociedad de su época, especialmente a través de sus "Episodios nacionales", que son fundamentales para entender la historia y cultura de España.