Cierran todos los bancos: atención usuarios bancarizados y todos los tarjetahabientes que deben realizar algún tipo de trámite bancario, porque se aproxima un cierre un cierre nacional de todos los bancos por el día del empleado bancario que se suma a los días feriados propios de las fiestas decembrina como lo son el 25 de diciembre y el 1 de enero.

En esa línea, existe un banco que no se alineó al calendario bancario de la La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y reconfirmó la apertura de todas sus sucursales. Se trata del Banco Azteca.

Desde el Banco Azteca recordaron que operan todos los días del año, destacando que “abrimos los 365 días del año; podemos atenderte los fines de semana”. Esto lo convierte en la única institución con atención continua en fechas festivas.

La institución bancaria señaló además que su horario no se modifica en temporada decembrina: “El horario de atención de nuestras sucursales de Banco Azteca es de 9 am a 9 pm”, incluso durante Navidad y Año Nuevo.

Horario del Banco Azteca. Banco Azteca

Desde la entidad remarcaron que los usuarios podrán realizar depósitos, envíos de dinero, pagos, solicitar préstamos, abrir cuentas de ahorro y hasta comprar dólares, asegurando que “puedes realizar diversas acciones” sin restricciones durante esas fechas.

Comunicado de la CNBV sobre el 12 de diciembre y la respuesta de Banco Azteca

La Comisión Nacional Bancaria y de Valore, CNBV, confirmó que “el próximo viernes 12 de diciembre será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV”, por lo que bancos tradicionales cerrarán completamente.

Frente a esta medida, Banco Azteca reiteró que sí permanecerá abierto, manteniendo su horario habitual de 9:00 a 21:00 horas, y compartió su página oficial de sucursales para ubicar la más cercana a los clientes.

“La CNBV confirmó que los bancos de México se mantendrán cerrados el próximo viernes 12 de diciembre. Sin embargo, Banco Azteca sí estará ABIERTO... ¿En qué horario?“, replicó el banco.

Día del empleado bancario CNBV

Atención de Banco Azteca para el 1 de enero de 2026

El Banco Azteca operará el 1 de enero con su horario normal, manteniendo servicio de 9:00 a 21:00 horas en todas sus sucursales del país.

Los usuarios del Banco Azteca serán los únicos en el país que también podrán realizar depósitos, pagos, servicios y operaciones en ventanilla como cualquier otro día, sin restricciones ni cierres por feriado.