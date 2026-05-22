El Gobierno de Estados Unidos actualizó y aclaró los lineamientos para que ciudadanos estadounidenses puedan solicitar la Green Card para sus padres. La medida fue difundida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que detalló quiénes califican y qué documentos deben presentarse.

De acuerdo con la información oficial, únicamente los ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden iniciar el trámite migratorio para que su madre o padre obtengan la residencia permanente legal. Los residentes permanentes, conocidos como titulares de Green Card, no pueden realizar este proceso para sus padres.

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USCIS explicó que el procedimiento cambia según la situación familiar de cada solicitante, incluyendo casos de padres biológicos, padrastros, padres adoptivos o hijos nacidos fuera del matrimonio. Además, las autoridades remarcaron que todos los casos deben acompañarse con pruebas oficiales y documentación legal válida.

Estos son los requisitos que Estados Unidos pide para solicitar la Green Card de los padres

La autoridad migratoria informó que el trámite principal debe realizarse mediante el Formulario I-130, conocido como Petición para Familiar Extranjero. Este documento permite demostrar el vínculo familiar entre el ciudadano estadounidense y sus padres.

Ser ciudadano estadounidense y tener al menos 21 años.

Presentar el Formulario I-130 ante USCIS.

Entregar certificado de nacimiento con nombres de los padres.

Mostrar pasaporte estadounidense o certificado de naturalización.

Incluir certificados de matrimonio, divorcio o adopción cuando aplique.

Aportar pruebas adicionales en casos de hijos nacidos fuera del matrimonio.

USCIS señaló que cada situación familiar tiene requisitos específicos. Por ejemplo, en casos de padrastros, el matrimonio con el padre biológico debió realizarse antes de que el solicitante cumpliera 18 años. En adopciones, estas deben haberse concretado antes de los 16 años.

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Qué pasa después de presentar la solicitud y quiénes no pueden ser incluidos

La agencia migratoria explicó que, una vez aprobada la petición, los padres que estén fuera de Estados Unidos deberán continuar el trámite en el consulado estadounidense correspondiente para obtener la visa de inmigrante y posteriormente la Green Card.

Los padres que ya estén en Estados Unidos podrían solicitar ajuste de estatus con el Formulario I-485.

También pueden pedir permisos de trabajo y viaje mientras esperan resolución.

Los hermanos menores del solicitante no pueden ser incluidos en la misma petición.

Si la solicitud es rechazada, existe la posibilidad de presentar una apelación.

USCIS aclaró que los padres admitidos legalmente como inmigrantes recibirán autorización para trabajar en Estados Unidos mientras llega su tarjeta de residencia permanente. Esto puede acreditarse temporalmente mediante un sello oficial colocado en el pasaporte.

La dependencia también recordó que, una vez que los padres obtengan la Green Card, podrán iniciar nuevas peticiones migratorias para familiares elegibles. Toda la información fue publicada oficialmente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS.