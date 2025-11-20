Una nueva directiva federal está generando preocupación entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados que mantienen deudas con el fisco. En específico, Estados Unidos implementó un sistema de verificación cruzada entre agencias que permite bloquear, denegar o revocar pasaportes cuando se detectan obligaciones tributarias sin resolver.

La medida no es nueva en términos legales, pero su aplicación se intensificó considerablemente. Las autoridades migratorias y el Departamento de Estado ahora trabajan en coordinación directa con el Servicio de Impuestos Internos para identificar casos que califiquen bajo esta normativa.

Una medida legal poco visible se convierte ahora en una amenaza real para quienes tienen deudas con el IRS. Fuente: archivo.

Cuándo el gobierno de Estados Unidos puede bloquear tu pasaporte

El mecanismo se activa cuando el IRS certifica oficialmente que una persona mantiene una “deuda fiscal gravemente morosa”. Esta categoría especial no aplica a cualquier adeudo tributario, sino únicamente a aquellos que superan el umbral de 64.000 dólares, considerando el principal más multas e intereses acumulados.

Para que una deuda alcance este estatus crítico, debe cumplir con criterios específicos. Primero, tiene que ser legalmente exigible, lo que significa que ya pasó por todos los procesos administrativos correspondientes. Segundo, el IRS debe haber realizado intentos previos de cobro o haber establecido un gravamen federal sobre los bienes del contribuyente.

Una vez que el IRS emite la certificación, esta información se transmite automáticamente al Departamento de Estado.

Desde ese momento, cualquier trámite relacionado con pasaportes queda en suspenso hasta que se resuelva la situación fiscal. El proceso es automático y no requiere una orden judicial adicional.

El plazo de 90 días que define tu derecho a viajar

Cuando el Departamento de Estado recibe la notificación del IRS, no rechaza inmediatamente la solicitud de pasaporte. En su lugar, mantiene el expediente abierto durante 90 días, creando una ventana de oportunidad para que el afectado regularice su situación.

Durante este período crítico, el contribuyente tiene varias opciones. Puede liquidar el total de la deuda, negociar un acuerdo de pago con el IRS, o presentar una impugnación formal si considera que la certificación es incorrecta. Cualquiera de estas acciones puede detener el proceso de bloqueo.

Para quienes enfrentan viajes inminentes, existe un procedimiento de reversión acelerada. Si pueden demostrar que tienen programado un viaje dentro de los próximos 45 días, pueden solicitar una resolución urgente. Este proceso requiere presentar prueba del viaje planificado, la carta oficial de denegación y evidencia de que iniciaron el pago o acordaron un plan con el IRS.

El procedimiento acelerado reduce significativamente los tiempos: de los 30 días estándar puede bajar a un rango de 14 a 21 días. Sin embargo, la aprobación no está garantizada y depende de que el caso cumpla con todos los requisitos establecidos.





La etiqueta de “deuda fiscal gravemente morosa” activa un proceso automático que puede dejar a un ciudadano sin derecho a viajar. Fuente: Shutterstock.

Cómo recuperar un pasaporte que ya fue revocado

La recuperación de un pasaporte revocado sigue un camino distinto. No basta con reducir la deuda por debajo del umbral de 64.000 dólares; el IRS debe emitir formalmente un documento específico conocido como aviso CP508R, que certifica que la situación fiscal se resolvió completamente o que el caso amerita reversión.

Si el contribuyente considera que la certificación inicial fue errónea o injusta, tiene derecho a recurrir ante instancias judiciales especializadas. Puede presentar su caso ante el Tribunal Fiscal estadounidense o ante un Tribunal de Distrito Federal, dependiendo de las circunstancias específicas de su situación.