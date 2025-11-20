Estados Unidos mantiene una de las políticas de control de dinero en tránsito más estrictas del mundo. Todo viajero que ingrese o salga del país debe declarar si transporta más de 10.000 dólares en efectivo o instrumentos monetarios.

No hacerlo puede desencadenar detenciones, confiscaciones de fondos, investigaciones federales y sanciones penales. La normativa aplica en todos los aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres.

Todos los ciudadanos y extranjeros deben declarar esta cantidad de dólares

El límite no es solo para “dinero en efectivo”, se aplica a cualquier forma de valor transportable. Según la normativa del Departamento del Tesoro y CBP, se debe declarar cuando se lleve un total superior a USD 10.000 en:

Billetes o monedas

Cheques de viajero

Órdenes de pago

Bonos y valores al portador

Instrumentos monetarios similares

El monto incluye la suma total, incluso si está dividido en varias personas o cuentas

Estados Unidos puede multar, detener y confiscar el dinero de todos los que lleven más de USD 10.000 sin declararlo. Fuente: Archivo.

¿Qué pasa con todos los que no declaren el dinero?

Llevar más de 10.000 dólares no es ilegal, pero no declararlo sí lo es. Todos los que no lo hagan pueden sufrir las siguientes consecuencias:

Confiscación inmediata de todo el dinero transportado, sin importar si el origen es legítimo

Detención temporaria del viajero hasta aclarar el caso

Multas significativas y posibilidad de cargos penales por contrabando monetario o lavado de dinero

Investigaciones por parte de CBP, FinCEN y otras por parte de CBP, FinCEN y otras agencias federales

¿Cómo hay que declarar el dinero?

Para evitar problemas legales, confiscaciones o investigaciones, los viajeros deben asegurarse de completar correctamente los formularios y declarar el monto total transportado. A continuación, el paso a paso:

1. Completar el formulario FinCEN 105

Antes de ingresar o salir del país, se debe presentar el formulario FinCEN Form 105, que reporta el transporte internacional de moneda. Se puede completar en línea o en el punto de entrada.

2. Informarlo en el formulario de aduana

Al llegar al aeropuerto o puerto, también debe marcarse en el formulario de inspección de CBP que se transporta un monto superior a USD 10.000. Esto permite que el oficial de aduanas verifique la declaración y autorice el ingreso o salida sin demoras.