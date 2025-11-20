El Gobierno de la Ciudad de México dará apoyo económico a los inquilinos que no pueden pagar la renta

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) implementará un nuevo programa social para asistir a quienes tienen dificultades para pagar la renta, según anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Se trata de un subsidio temporal para los inquilinos que tienen complicaciones para cubrir su alquiler mensual.

“Lanzaremos un nuevo programa de vivienda en la CDMX, que consiste en un subsidio para el pago de renta” , informó Brugada. Señaló que el objetivo principal es evitar que más personas sean desplazadas de sus hogares por falta de recursos económicos, especialmente en zonas céntricas.

Fuente: narrativas-spin-es

A continuación, los requisitos obligatorios para acceder al apoyo y las condiciones impuestas por las autoridades capitalinas.

¿Qué dijo Clara Brugada sobre el apoyo económico para inquilinos?

“Mientras se desarrollan estas nuevas viviendas , se brindará apoyo a quienes hacen un gran esfuerzo por pagar su renta. Lo que buscamos es disminuir la presión de los costos de alquiler” , indicó.

El subsidio funcionará como una medida temporal mientras se construyen nuevas viviendas para el arrendamiento.

El anuncio se dio durante la entrega de cuatro complejos habitacionales para comunidades indígenas en las colonias Centro y Guerrero, ubicados en Isabel La Católica 94 y San Jerónimo 46, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué inquilinos podrán solicitar el apoyo para la renta?

El gobierno informó que el nuevo subsidio será para personas que no puedan cubrir el costo del alquiler y estén en riesgo de perder su vivienda. Si bien ahora se otorgan en casos de despojo o emergencias, se estima que el nuevo esquema amplíe la cobertura.

También explicó que el propósito es intervenir en zonas donde las rentas aumentaron de manera desproporcionada, con el fin de equilibrar el mercado y evitar que la ciudad se convierta en un espacio excluyente.

¿Cuándo estará disponible el programa para inquilinos?

Muñoz Santini, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, detalló que el programa comenzará en 2026, una vez que entren en vigor las reglas operativas y la nueva Ley de Rentas. En ese momento se publicarán los lineamientos oficiales, los montos del subsidio y el proceso de registro.

Apoyo económico de Ciudad de México para pagar el alquiler

¿Cuáles son los requisitos para recibir apoyo como inquilino?

Aunque los requisitos finales se darán a conocer ese año, el gobierno adelantó que las familias deberán demostrar que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y en riesgo de ser desalojadas. Entre los criterios que actualmente se están evaluando se encuentran:

Comprobante de domicilio en zonas con aumento sostenido de rentas

Documentación que respalde la situación económica del hogar

Evidencia de amenaza de desalojo o incapacidad para continuar pagando la renta

El gobierno también anticipó que este programa podría convertirse en la base de un modelo más amplio de vivienda en renta para toda la ciudad.