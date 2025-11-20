Casos en los que debes declarar un préstamo al SAT:

Si al año la suma de tus préstamos o donativos supera los 600.000 pesos.

No conservar la documentación de montos inferiores a los 600.000 pesos.

Si el préstamo fue en efectivo de una persona moral y no presentaste el formato 86-A dentro de los 15 días posteriores.

A continuación, se exponen los motivos por los cuales el organismo fiscal podría imponer una multa.

Intentar un blanqueo de activos bajo la justificación de que se trata de un préstamo familiar o de amigos no será un impedimento para que el SAT tome las medidas pertinentes.

¿Cuál es el monto de la multa del SAT?

Evita multas y sanciones administrativas al intentar evadir impuestos mediante préstamos de este tipo, ya sea depositado en tu cuenta bancaria o en efectivo. La multa total podría variar dependiendo de la gravedad de la infracción; sin embargo, el SAT estima un promedio de 35.000 pesos si el préstamo no se declaró de forma correcta o se infringió la ley según los casos indicados antes.

¿Puede el SAT imponer sanciones por no pagar un préstamo a familiares o amigos?

La respuesta es afirmativa. Según el organismo público, si un contribuyente no reporta el préstamo, podría enfrentar una multa de entre el 50 y 75% sobre el total del depósito, además de recargos adicionales.

Por otro lado, cada incumplimiento ante el organismo conlleva sanciones que varían entre 1,400 y 34,730 pesos, dependiendo del monto que se haya omitido en la declaración anual.