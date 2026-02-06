Aunque la Tarjeta de Cruce Fronterizo ha sido fundamental para miles de mexicanos que viajan a Estados Unidos, existe una limitación poco conocida que puede derivar en la negativa inmediata de ingreso. Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtieron que usar únicamente la “visa láser” fuera de las zonas fronterizas autorizadas no cumple con los requisitos migratorios y provoca el rechazo automático. Conocer esta norma es clave para evitar problemas al cruzar la frontera, especialmente tras el endurecimiento de las políticas migratorias durante la administración de Donald Trump. La Tarjeta de Cruce Fronterizo solo es válida como documento independiente para cruces terrestres desde México. Si se intenta ingresar a Estados Unidos por vía aérea presentando únicamente la “visa láser”, el ingreso será rechazado automáticamente, sin importar el destino dentro del país. Esta restricción rige en todos los aeropuertos estadounidenses, incluso cuando el viaje tiene como destino la zona fronteriza autorizada. Según las normas de CBP, para volar a cualquier punto de Estados Unidos es obligatorio presentar un pasaporte mexicano vigente junto con una visa americana. Las zonas fronterizas son áreas específicas en las que los titulares de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) pueden permanecer hasta 30 días al ingresar a Estados Unidos por tierra o mar desde México. Los límites varían según el estado: Si el viajero intenta ingresar solo con la BCC y su destino se encuentra fuera de estas zonas, el acceso será negado automáticamente. Los oficiales de CBP pueden rechazar el ingreso si el destino declarado excede los límites permitidos. Para viajar sin restricciones dentro de Estados Unidos, los ciudadanos mexicanos deben presentar alguno de los siguientes documentos: Esta documentación permite ingresar por vía terrestre, aérea o marítima y trasladarse a cualquier estado del país. Antes de viajar, es importante verificar la vigencia de ambos documentos, ya que la BCC suele ser válida por hasta 10 años y el pasaporte debe cubrir toda la estadía.