Un anuncio del Banco del Bienestar despertó expectativas entre miles de beneficiarios en México: la confirmación de un pago de hasta 50,000 pesos que será depositado directamente en cuentas bancarias. El apoyo forma parte de un determinado apoyo económico que ya abrió su registro, pero al que no todos pueden acceder: conocer quiénes califican y cómo funciona el esquema es clave para no quedar afuera. El programa está dirigido a mujeres mayores de edad interesadas en iniciar o consolidar un negocio propio. El objetivo es impulsar actividades productivas y generar ingresos sostenibles. Para acceder al apoyo, las solicitantes deben cumplir con los criterios establecidos en la convocatoria oficial. Solo quienes completen el registro y sean aceptadas podrán recibir los depósitos. La prioridad está puesta en mujeres sin acceso a financiamiento formal. De esta manera, el programa busca reducir brechas económicas y promover la inclusión financiera. El registro al programa ya fue habilitado y se realiza de acuerdo con el calendario oficial. Las interesadas deben presentar la documentación solicitada durante el proceso de inscripción. Una vez cerrado el registro, las autoridades evaluarán las solicitudes para definir quiénes recibirán el primer apoyo económico. El trámite no tiene costo y no requiere gestores externos. Desde el Banco del Bienestar recomiendan consultar solo canales oficiales y evitar compartir datos personales fuera de ellos. La advertencia apunta a prevenir fraudes vinculados a programas sociales.