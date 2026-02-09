Ser madre en México implica múltiples retos, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Por ello, uno de los programas sociales del Gobierno más solicitado es la Pensión para Madres Trabajadoras, un apoyo dirigido a fortalecer el bienestar de los niños en sus primeros años de vida. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor del 11% de los hogares en el país están encabezados por una sola persona, mayormente mujeres. Esta situación puede colocarlas en condiciones económicas más complejas durante la etapa de crianza. El programa del Gobierno de México está dirigido a niños desde su nacimiento y hasta un día antes de cumplir 4 años. En el caso de menores con discapacidad, el apoyo se extiende hasta un día antes de que cumplan 6 años, siempre que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En 2026, el monto de la Pensión para Madres Trabajadoras es de 1,650 pesos bimestrales, lo que representa 9,900 pesos al año. Para registrarse en la próxima convocatoria, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: Este apoyo económico busca contribuir al cuidado y desarrollo de la infancia, al tiempo que brinda un respaldo a quienes asumen la responsabilidad de la crianza en condiciones adversas. El proceso de inscripción se lleva a cabo de forma presencial en los Módulos de Bienestar o en las Delegaciones de Programas para el Bienestar de cada estado mexicano. El apoyo económico se entrega mediante depósito directo en una tarjeta del Banco del Bienestar a nombre de la beneficiaria, lo que asegura transparencia y evita la intervención de intermediarios. Este programa representa una herramienta clave para promover la equidad social y brindar respaldo a niñas, niños y adolescentes en condiciones vulnerables, al tiempo que facilita que sus madres puedan incorporarse al trabajo o continuar con sus estudios.