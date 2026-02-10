El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo iniciará un proceso de remodelación que implicará el cierre gradual de varias estaciones. Las obras buscan concluir antes del arranque del Mundial 2026. En detalle, la Línea 2 de Metro CDMX cerrará hasta nuevo aviso, dados los trabajos que mejora que tendrá el transporte público de cara a la próxima Copa del Mundo. El objetivo de las autoridades capitalinas es que lo pasajeros, locales e internacionales, puedan disfrutar de una mejor experiencia. Desde este lunes comenzaron las afectaciones para los usuarios. Las primeras estaciones en cerrar de manera paulatina serán Chabacano, San Antonio Abad y Viaducto. Con el transcurso de las semanas, se intervendrán un total de 15 estaciones de la llamada Línea Azul, que va de Cuatro Caminos a Taxqueña. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que continúan los trabajos de rehabilitación y modernización en distintas líneas del Metro, luego de que en noviembre de 2025 concluyeran obras que permitieron su operación total. También adelantó que la Línea 3 será sometida a un proceso similar de renovación. Por su parte, el director del Metro, Adrián Rubalcava, detalló que se modernizarán los 28 trenes que conforman la flota completa de la Línea 2. Entre las acciones previstas están: Rubalcava señaló en conferencia que la inversión estimada asciende a mil millones de pesos, recursos que contribuirán de forma significativa a optimizar el servicio de la Línea 2 y del sistema en general. Las estaciones contempladas en esta etapa de remodelación son: Dado este escenario, se recomienda a los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas mientras se desarrollan los trabajos.