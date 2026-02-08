El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció nuevas intervenciones en la Línea 2, uno de los corredores con mayor flujo de pasajeros. Las acciones forman parte del programa de inversión 2026, orientado a mejorar la infraestructura, reforzar condiciones de seguridad y preparar la red ante el incremento de movilidad que se proyecta para este año. De acuerdo con lo informado por el organismo, las labores iniciarán el lunes 9 de febrero y se ejecutarán por etapas en distintos puntos del trayecto. Como consecuencia, habrá cambios operativos, restricciones parciales y ajustes en el servicio mientras avanzan los trabajos técnicos. Las autoridades detallaron que el plan contempla mantenimiento profundo, modernización de instalaciones y actualización de sistemas de vigilancia. Dentro de esta primera fase, se confirmó la suspensión temporal de servicio en tres estaciones, medida necesaria para permitir la ejecución segura de las obras. A partir del 9 de febrero comenzará la intervención en un tramo estratégico de la Línea 2, que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña y atraviesa zonas clave de la ciudad. Los trabajos se realizarán de manera progresiva, por lo que el impacto en el servicio será por etapas. Las estaciones que dejarán de operar temporalmente son: El cierre responde a tareas de rehabilitación estructural, mantenimiento de vías, modernización tecnológica e instalación de nuevos sistemas de seguridad. La suspensión permanecerá vigente hasta que finalicen las intervenciones en estas estaciones. El organismo indicó que, mientras duren los trabajos, habrá modificaciones en la operación para disminuir afectaciones a los usuarios. Algunas estaciones tendrán servicio limitado en determinados días, mientras continúan las labores de rehabilitación. El esquema operativo será el siguiente: Este horario podrá ajustarse conforme avance el proyecto y según las necesidades operativas del sistema. Pese a los cierres parciales, el Metro mantendrá la circulación en sectores clave para preservar la conectividad dentro de la red. Las autoridades confirmaron que los siguientes tramos continuarán operando con normalidad: El organismo recordó que las suspensiones son temporales y forman parte de un plan integral de modernización. El objetivo es mejorar la seguridad, el desempeño del servicio y la capacidad del sistema ante el crecimiento de usuarios previsto en los próximos años.