La Secretaría de Marina y la Armada de México iniciaron un proceso de reclutamiento a nivel nacional, dirigido a hombres y mujeres que deseen integrarse a sus filas a través de una formación académica militar. Esta iniciativa forma parte de la estrategia para fortalecer su presencia operativa y profesional en todo el país. Las convocatorias 2026 para el ingreso a los Establecimientos Educativos Navales están en proceso de publicación y abarcan carreras profesionales y técnico-profesionales. De acuerdo con la información oficial proporcionada por las Fuerzas Armadas de México, todos los trámites de ingreso son directos, presenciales y gratuitos. Los aspirantes tienen la posibilidad de consultar el Directorio de Mandos Navales para localizar las instalaciones más cercanas a su localidad y recibir orientación personalizada durante el proceso. La Secretaría de Marina destacó que estas carreras permiten a los egresados integrarse como oficiales o técnicos navales, con oportunidades de desarrollo profesional, estabilidad laboral y la posibilidad de servir al país en tareas de seguridad, apoyo a la población y defensa nacional. El reclutamiento contempla programas educativos orientados a la operación de buques, aeronaves y unidades terrestres, así como a la atención médica, logística y tecnológica de la institución, con el objetivo de formar personal altamente capacitado para responder a las necesidades de la Armada de México. Entre las opciones a nivel profesional se encuentran Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería Aeronaval, Ingeniería en Hidrografía, Médico Cirujano Naval y Enfermería Naval, impartidas en instituciones como la Heroica Escuela Naval Militar y escuelas del Servicio de Sanidad Naval. A nivel técnico profesional se ofrecen programas en Administración e Intendencia Naval, Electrónica Naval, Informática Naval, Combustión Interna y Sistemas de Propulsión, Electricidad y Refrigeración, así como Mecánica de Aviación Naval, enfocados en el mantenimiento y operación de sistemas estratégicos.