Estados Unidos avanza con una inversión estratégica en América Latina que promete redefinir el equilibrio geopolítico en la región. El gobierno confirmó la construcción de una nueva base naval en uno de los puntos más relevantes del Pacífico sudamericano, con una inversión que superará los 1.000 millones de dólares. El proyecto estará ubicado en el Callao, el principal puerto de Perú y uno de los más importantes de la región. Su ubicación lo convierte en un nodo clave para: La iniciativa contempla una inversión superior a los 1.000 millones de dólares destinada a: La construcción de esta base genera impacto en distintos niveles: