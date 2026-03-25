Se acerca la Semana Santa y con ella una de las temporadas vacacionales más importantes del año. En 2026, este periodo dejará una derrama estimada en MXN $134.8 mil millones, lo que generará una aportación de MXN $80.5 mil millones al Producto Interno Bruto (PIB) turístico, lo que representa 0.2% del PIB Nacional. De acuerdo con estimaciones del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) Anáhuac Cancún, entre el 27 de marzo y el 5 de abril se realizarán 8.4 millones de viajes turísticos, así como 3.5 millones de llegadas de turistas nacionales a hoteles, lo que consolidará a esta temporada como uno de los picos más importantes de movilidad interna. Asimismo, se anticipa una ocupación hotelera promedio entre 65% y 70%, con niveles superiores en destinos de alta demanda. Los organismos prevén una demanda interna fuerte, debido a factores como la tradición de viajar en esta temporada, la proactividad de la industria turística y la fortaleza del tipo de cambio. El CNET y STARC señalaron que existen presiones que podrían frenar el resultado, como los costos elevados de combustibles, las tarifas aéreas y los servicios turísticos, lo que influye en la toma de decisiones del consumidor. El sentimiento del viajero refleja una percepción altamente positiva hacia los viajes nacionales (74%), impulsada por la búsqueda de experiencias de reconexión y escapadas cortas, mientras que el componente de precios mantiene una evaluación negativa (52%) por la volatilidad en tarifas, particularmente en reservaciones de último momento. Entre los destinos más demandados en esta temporada destacan las playas, como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta y Acapulco, que alcanzan picos de reservaciones de 90%. Asimismo, se observa un crecimiento en la demanda por destinos culturales como Oaxaca y Taxco, así como un posicionamiento de destinos emergentes como Puerto Escondido y Mazatlán. El organismo consideró que la Semana Santa de este año confirmará la resiliencia y relevancia del turismo como motor económico del país, particularmente en el fortalecimiento del mercado interno. Al mismo tiempo, hizo un llamado a mantener condiciones que favorezcan la competitividad del sector, especialmente en materia de costos, conectividad y logística, con el fin de sostener el dinamismo observado y maximizar su contribución al crecimiento económico.