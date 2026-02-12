Mientras el 84% de las empresas latinoamericanas dice querer digitalizar su logística, apenas el 52% ha dado el salto real y solo un 3% presume implementaciones robustas, según el reporte State of Logistics de SimpliRoute. En ese escenario, México destaca por un ritmo de adopción más acelerado que varios países sudamericanos, impulsando eficiencia en rutas, reducción de costos y tiempos de entrega en un sector cada vez más competitivo y presionado por el crecimiento del comercio electrónico y las exigencias del nearshoring, dice Álvaro Echeverría, CEO y fundador de la firma chilena SimpliRoute. La mayoría de los casos de uso de IA en logística se ha dado con proyectos no tan robustos como un chatbot para la atención a clientes. En este contexto, “México tiene bastante más adopción que el resto de Latinoamérica“, dice Echeverría. En entrevista con El Cronista, el CEO de SimpliRoute señaló, entre otras, tres tendencias en logística que van más allá de la automatización y el uso de IA: México es el territorio donde la IA ha tomado más relevancia, porque tiene más entregas por vehículo. “México es un mercado mucho más atomizado donde las rutas locales en e-commerce, por ejemplo, no tiene menos de 120 a 130 puntos de entrega. Eso en e-commerce no se ve mucho en el resto de la región", dice Echeverría El caso de México tiene otra característica que comparte con Bogotá, lo dice el director de una compañía con Liverpool y Coca-Cola como sus clientes. En Ciudad de México, Querétaro, Monterrey y Bogotá se presenta el fenómeno de los Micro Fulfillment Centers (MFC). Es decir, más puntos de distribución más pequeños más cerca de los destinos. A diferencia de ciudades como Santiago o Sao Paulo, que cuentan con centros de distribución más alejados de las ciudades. Esta característica, según Álvaro Echeverría, hace que México y Bogotá tenga rutas más rápidas y eficientes, aunque más caras. Es justamente en estos ambientes donde herramientas como la de SimpliRoute pueden hacer la diferencia. SimpliRoute funciona como un sistema operativo que automatiza la torre de control de la logística de compañías que utilizan una flotilla, propia o de un tercero. Hace uso de IA para gestionar las flotillas al optimizar las rutas, tanto en la última milla como en largas distancias. SimpliRoute es una startup tecnológica con inversión de fondos como TaramCapital y TheVentureCity que cuenta con cerca de 1,200 clientes: 40% están en México y el 15%, en Brasil. El cliente más grande actual opera 4,500 vehículos.