Liverpool, la tienda departamental dueña de las tiendas del mismo nombre y Suburbia, mostró una contracción de casi 26% en su utilidad neta correspondiente al año 2025, impactada principalmente por un incremento en los costos laborales y logísticos. De acuerdo con el reporte financiero de la compañía, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la utilidad neta concluyó el año en MXN $17,150 millones, contra MXN $23,154 millones en 2024. De acuerdo con un análisis del banco Ve Por Más, la caída en la utilidad neta fue consecuencia de mayores costos laborales y los gastos de su centro de distribución Arco Norte, sumado al efecto de un consumidor cauteloso. Por su parte, el banco británico Barclays destaca que, en lo que respecta al comercio electrónico, el valor bruto de mercancía (GMV, por sus siglas en inglés) total aumentó 18% interanual y la participación digital total en Liverpool se incrementó a 32% durante el trimestre, un aumento de aproximadamente 330 puntos base respecto al año anterior. Asimismo, Barclays dice que en Suburbia, la participación creció alrededor de 130 puntos base, alcanzando 8% en el trimestre más reciente. “Liverpool sigue aprovechando sus capacidades de Click and Collect, que alcanzaron una tasa de participación de aproximadamente 42%, similar al año pasado", refirió Barclays. “Hacia adelante, esperamos la recuperación en rentabilidad de la mano de un mejor dinamismo económico y sencillas bases de comparación”, detalló el banco. En el informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la tienda departamental señaló que en el cuarto trimestre del año pasado, los ingresos consolidados aumentaron 5%. El resultado fue impulsado por un alza en el segmento Comercial de 4.3%, mientras que los Servicios Financieros subieron 13.6% y el negocio inmobiliario presentó una expansión de 6.7%. El incremento de los ingresos en el sector Comercial fue impulsado principalmente por un “sólido desempeño” durante el Buen Fin, lo que compensó un menor dinamismo en las Ventas Nocturnas de la compañía, pero refleja cautela persistente en los clientes de la tienda. Las principales categorías que contribuyeron a este crecimiento fueron Electrónicos, Damas y Caballeros, Cosméticos y Deportes, detalló el documento. Además, la empresa reconoció un incremento en los gastos logísticos debido al proceso de migración en el almacén el Arco Norte, lo que causó un margen comercial se ubicara en 32%, un punto porcentual por debajo del mismo periodo del año anterior. Un sector que arrojó un resultado positivo para Liverpool fueron los ingresos de los Negocios Financieros que registraron un alza anual de 13.6%, impulsados por un el crecimiento de 11.1% en el portafolio de crédito. La empresa señaló que al cierre del año pasado alcanzó 8.4 millones de tarjetahabientes, lo que refleja una expansión sostenida en la base de clientes.